Declarație Un observator electoral al Promo-LEX, atacat verbal de către președintele partidului Șansă. CALC solicită autorităților aplicarea sancțiunilor legale

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) a emis o declarație în care își exprimă „profunda îngrijorare” și „condamnă cu fermitate” incidentul produs la data de 24 august, în cadrul unui eveniment public desfășurat la Orhei, în care un observator pe termen lung al Misiunii de Observare Promo-LEX – organizație membră a CALC – a fost supus atacurilor verbale, discreditării și intimidării directe din partea liderului Partidului „Șansa”, Alexei Lungu.

Astfel, CALC solicită autorităților competente investigarea „promptă și imparțială” a incidentului, precum și aplicarea sancțiunilor legale, conform Codului electoral și legislației în vigoare.

Potrivit Promo-LEX, de pe scena evenimentului, Lungu a recurs la insulte și discreditări la adresa observatorului, iar ulterior s-a apropiat de acesta, continuând comportamentul agresiv, deși observatorul s-ar fi prezentat repetat ca fiind reprezentant al Misiunii de Observare Promo-LEX. Observatorul organizației a depus plângere la Poliție.

„Astfel de acțiuni constituie o încălcare gravă a principiilor fundamentale ce guvernează procesele democratice, contravin prevederilor legislației electorale în vigoare și subminează cadrul de integritate electorală pe care R. Moldova s-a angajat să îl respecte, inclusiv prin instrumente internaționale și angajamente asumate la nivelul OSCE, Consiliului Europei și Uniunii Europene. Amintim că observatorii electorali reprezintă un pilon esențial al transparenței și credibilității proceselor electorale. Aceștia sunt recunoscuți la nivel internațional drept apărători ai drepturilor omului beneficiind de protecția corespunzătoare în desfășurarea mandatului lor. Conform Regulamentului Comisiei Electorale Centrale privind statutul observatorilor, aceștia dispun de drepturi și garanții clare pentru exercitarea atribuțiilor lor, inclusiv accesul liber la evenimente electorale, protecția împotriva intimidării și obligația autorităților și a concurenților electorali de a le asigura un mediu sigur și respectuos”, se arată în declarația CALC.

La nivel internațional, observatorii independenți sunt recunoscuți ca apărători ai drepturilor omului, și prin urmare, beneficiază de protecție în exercitarea atribuțiilor lor.

În data de 22 iulie, a fost lansată Misiunea Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, fiind a 30-a experiență de monitorizare a proceselor electorale. În cadrul acesteia, observarea scrutinului este asigurată de 42 de observatori pe termen lung și peste 900 observatori pe termen scurt, care vor activa atât în țară cât și în străinătate.

Șansă este unul dintre cele 4 partide afiliate condamnatului fugar Ilan Șor a căror activitate a fost limitată de către instanță, până la pronunțarea hotărârii în cauza în care Ministerul Justiției solicită constatarea acestora ca fiind succesoare ale ex-partidului Șor și dizolvarea lor.