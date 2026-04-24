Cum (nu) a reacționat mediul politic la condamnarea lui Plahotniuc la 19 ani de închisoare. Declarațiile lui Năstase și Plîngău

Niciun lider de partid parlamentar nu a reacționat public, pe conturile oficiale, la condamnarea oligarhului Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare.

Pe paginile lor de pe rețelele de socializare, nici Igor Grosu, președintele PAS, nici Igor Dodon, președintele PSRM, nici Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, nici Ion Ceban, liderul MAN, nici Ion Chicu, președintele PDCM, nici Vladimir Voronin, liderul PCRM și nici Vasile Costiuc, președintele Democrația Acasă nu au comentat în vreun fel condamnarea lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare, la mai bine de 24 de ore de la pronunțarea sentinței. Reacții au avut mai mulți foști sau actuali politicieni, unii dintre care s-au remarcat în perioada statului capturat.

Deși nu a scris pe paginile sale de pe rețele despre condamnare, Igor Grosu, liderul PAS, care este și președintele Parlamentului, a vorbit despre condamnare după ce a fost întrebat de jurnaliști, înainte de ședința Parlamentului de vineri, 24 aprilie.

„Justiția să-și facă treaba mai departe. Procesul e-n derulare, probabil va fi apel, vor fi și alte acțiuni. Am urmărit ce a spus procurorul anticorupție, înțeleg că mai sunt și alte dosare care vor fi înaintate în instanță”, a declarat Grosu, înainte de ședința Parlamentului.

„Rubiconul încă nu l-am trecut, să nu ne facem iluzii că o rândunică ar face primăvară. Acest cetățean nu putea de unul singur să instrumenteze toate aceste acțiuni, operațiuni, tranzacții, lucrurile sunt sofisticate… Dar eu cred că în mod logic ar trebui să urmeze și alte episoade în care să apară și alte persoane, eventual și cei care au fost alături și care au pledat pentru nevinovăția lui. Rugămintea e să urmărim acest dosar și nu doar. Și pe lângă actul de justiție, cetățenii și noi toți așteptăm recuperarea banilor furați”, a punctat Grosu.

Andrei Năstase, fost președinte al Partidului Demnitate și Adevăr, unul dintre politicienii care s-au remarcat în perioada statului capturat prin lupta împotriva lui Plahotniuc, organizând mai multe proteste anti-oligarhice, a scris, după sentință, pe pagina sa de facebook, despre condamnare.

„Condamnarea la 19 ani a lui Vladimir Plahotniuc nu trebuie tratată ca o victorie zgomotoasă. Este o datorie a justiției îndeplinită târziu și incomplet. Această condamnare nu schimbă datele problemei, atâta timp cât diverșii săi complici mai sunt în libertate, în justiție și chiar la butoanele puterii. Fără complicitatea lor, un stat era imposibil de capturat. Am fost în stradă împotriva acelui regim când era foarte periculos. Pentru că statul fusese capturat. Pentru că nimeni altcineva nu se gândea la cetăţeni și la libertățile lor constituționale. Astăzi vedem și cealaltă față a realității. Corupția înflorește, statul e tot mai neputincios. Că schemele nu se mai opresc o arată și cazul proaspăt cu polițiști reținuți pentru implicare în droguri. Asta înseamnă că problema nu a dispărut. S-a extins și mai mult în instituții. Să fim clari. Nu e suficient să condamni un individ dacă sistemul rămâne vulnerabil. Nu ajunge să vorbești despre reforme dacă cei din interior vând legea pe bani. Statul se apără cu oameni integri și cu toleranță zero față de corupție. Orice compromis înseamnă întoarcerea la trecut. Eu am luptat cu acest sistem putred și corupt, din stradă și din interior. Știu cum funcționează și cât de repede revine dacă este lăsat. Astăzi nu e zi de aplauze. Este o zi a deciziilor ferme! Ori mergem până la capăt cu curățarea statului, ori ne întoarcem exact de unde am plecat. Nu există cale de mijloc”, a scris Năstase.

Cu o reacție la condamnare a venit și Dinu Plîngău, și el participant activ la protestele anti-oligarhice, astăzi deputat în Parlament.

„Au trecut 11 ani de la primul protest împotriva regimului oligarhic. Eram tineri, studenți, energici, curajoși și cu mari speranțe că-l putem detrona, că-l putem învinge. CNA-ul și Procuratura controlată de el a lansat un spot sfidător prin care se lăudau cât de tare luptă ei împotriva corupției, iar șeful CNA de atunci, chiar de la tribuna Parlamentului zicea că raportul Kroll e butaforie, că ei știu totul despre cum se fura, că noi, cei din stradă nu știm nimic. Noi, studenți fiind, le-am făcut un spot alternativ și le-am filmat palatele în care trăiau Plahotniuc, Procurorul General, șeful CNA, procurori, ministrul justiției. Acum pare ca o glumă, atunci puteai fi reținut pentru acest spot. Sper foarte mult, indiferent de circumstanțe și lupte sau preferințe politice, moldovenii niciodată, dar niciodată să nu uite să-și apere libertățile și să fie curajoși, așa cum au fost părinții noștri în anii 90”, așa cum au fost zecile de mii de oameni în perioada statului capturat. La mulți ani, Plahiș! Misiunea noastră a fost parțial îndeplinită. Nici un demnitar să nu uite că nota de plată poate veni mai degrabă sau mai târziu”, a fost reacția lui Dinu Plîngău, un alt fost lider al Partidului Demnitate și Adevăr. Plîngău este astăzi deputat în Parlament, ales pe listele PAS.

Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Procuratura a cerut o pedeapsă de 25 de ani de detenție. Plahotniuc a fost condamnat pentru cumul de infracțiuni, fiind găsit vinovat pe toate capetele de acuzare incriminate. Acțiunea civilă depusă de Ministerul Finanțelor a fost acceptată integral, fiind dispusă încasarea din conturile lui Plahotniuc a peste 60 de milioane de dolari.

Sentința a fost pronunțată miercuri, 22 aprilie 2026, de un complet de judecată prezidat de magistratul Sergiu Stratan, din care au mai făcut parte judecătoarele Ana Cucerescu și Olga Bejenari, la aproape șapte luni de la extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova, în lipsa proaspătului condamnat, care a refuzat să fie escortat în instanță. Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel Centru. Avocatul Lucian Rogac, care-i reprezintă interesele lui Plahotniuc, a precizat că sentința va fi contestată.



