Cu ce avere vine în funcție noul deputat PAS Grigore Grădinaru

Noul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Grigore Grădinaru, al cărui mandat a fost validat marți, 23 aprilie, de Curtea Constituțională, vine în Parlament din Consiliul municipal Chișinău.

Totuși, înainte de alegerile locale generale din toamna anului 2023, dar și după, Grădinaru a deținut funcția de administrator principal interimar al Zonei Antreprenoriatului Liber (ZAL) „Expo-Business-Chișinău”, din subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, iar apoi funcția de administrator interimar al Î.S. „Direcția pentru Exploatarea Imobilului”, întreprindere gestionată de Agenția Proprietății Publice.

Potrivit datelor de pe portalul Autorității Naționale de Integritate (ANI), prima declarație de avere și interese personale a fost depusă de Grigore Grădinaru la numirea în funcția de administrator principal interimar al ZAL Expo-Business-Chișinău, din data de 15 august 2022.

Atunci, Grădinaru a declarat pentru anul 2021 un salariu de puțin peste 85 de mii de lei, de la NELIMOT COM SRL, adică circa 7 mii de lei lunar. Soția acestuia a ridicat atunci un salariu de aproximativ 226 de mii de lei de la Universitatea de Stat din Moldova (USM) și 5 550 de lei de la Agenția Națională de Asigurare a Calitații în Educație.

La numirea în funcția de consilier municipal în Chișinău, în noiembrie 2023, Grigore Grădinaru a declarat pentru anul 2022 un salariu de puțin peste 64 de mii de lei de la NELIMOT COM și circa 165 de mii de lei de la Expo-Business-Chișinău, iar în cazul soției sale – un salariu asemănător anului precedent.

La începutul anului 2024, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a organizat un concurs pentru funcția de administrator principal al Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău”, care a fost câștigat de Constantin Batin, Grădinaru neparticipând la concurs.

Astfel, la sfârșitul lunii ianuarie 2024, Grădinaru s-a ales cu funcția de administrator interimar al Întreprinderii de Stat Direcția pentru Exploatarea Imobilului, companie care a înregistrat în 2022 un profit brut de 2 902 739 de lei, având o echipă de 44 de angajați.

Astfel, la intrarea în noua funcție, Grădinaru a declarat pentru anul 2023 un salariu de 495 de mii de lei de la „Expo-Business-Chișinău”, și 255 de mii – salariul soției de la USM.

În perioada în care a depus declarații la ANI, Grădinaru nu a indicat schimbări în averea deținută.

Familia noului deputat are, din 2007, un apartament cu suprafața de 71,7 metri pătrați, care ar valora circa 410 mii de lei. În plus, din 2020, Grădinaru are în proprietate un autoturism Renault KADJAR, estimat la circa 240 de mii de lei.

Grigore Grădinaru are deschisă și o întreprindere individuală.