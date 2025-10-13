Critică alegerile, dar merge în Parlament: PDCM va rămâne parte a Blocului „Alternativa” în noul Legislativ

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), condus de fostul premier Ion Chicu, va rămâne în componența Blocului „Alternativa”, în viitorul Parlament. Decizia a fost adoptată luni, 13 septembrie, în cadrul Consiliul politic național al formațiunii.

Conform unui comunicat de presă emis de PDCM, printre subiectele principale discutate în cadrul ședinței au fost rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și „formatul activității” reprezentanților PDCM în Parlamentul R. Moldova „în cazul validării rezultatelor de către Curtea Constituțională”.

„În cazul validării de către Curtea Constituțională a acestui scrutin electoral, Consiliul politic al PDCM s-a pronunțat pentru activitatea reprezentanților partidului în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa, constituind o forță politică de opoziție actualului regim antinațional. Decizia finală privind formatul activității reprezentanților Blocului Alternativa va fi adoptată de către Consiliul Blocului, după ședința CCM de constatare a validității alegrilor parlamentare”, au scris reprezentanții PDCM.

Totodată, reprezentanții PDCM au constatat „în unanimitate”, că alegerile parlamentare „nu au fost nici libere și nici democratice”. „Blocul Alternativa a pregătit opinia sa despre aceste alegeri, pe care o va remite în adresa Curții Constituționale, pentru examinare în procesul de constatare a legalității și validității acestor alegeri”, se arată în comunicatul emis de PDCM.

„(…) Poporul R. Moldova a fost lipsit de dreptul său constituțional de a-și alege liber legislativul, aceste alegeri fiind regizate de forțe străine din vest și est, prin intermediul marionetelor lor politice din țara noastră”, a scris PDCM.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), rețea de organizații neguvernamentale cu peste două decenii de experiență în monitorizarea proceselor electorale din R. Moldova, a constatat că alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost „parțial libere și parțial corecte”.

În urma monitorizării, Coaliția a semnalat un climat electoral puternic marcat de polarizare, tentative de influență externă și campanii de dezinformare, „elemente care se înscriu în tiparele războiului hibrid și care au afectat corectitudinea procesului”.

Curtea Constituțională va examina pe 16 octombrie cererea Comisiei Electorale Centrale de a valida rezultatele parlamentarelor din 28 septembrie.

În urma alegerilor, în Parlament au acces cinci formațiuni politice: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu 55 de mandate, Blocul Patriotic – 26, Alternativa – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate fiecare.