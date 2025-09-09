CEC dezminte insinuările făcute de Ion Ceban despre „furtul de buletine de vot”: „O încercare de manipulare a opiniei publice și de subminare a încrederii cetățenilor în alegeri”

Comisia Electorală Centrală (CEC) a venit cu o avertizare după ce primarul suspendat al capitalei, Ion Ceban, candidat la funcția de deputat, a publicat marți, 9 septembrie, un clip video în care susține că s-ar vedea „furtul de buletine de vot în secțiile de votare la ultimele alegeri locale”. Totuși, în imaginile distribuite de Ceban se poate observa doar o femeie care răsfoiește mai multe buletine de vot.

CEC atrage atenția opiniei publice asupra materialului video care ar fi de acum doi ani, „în care sunt vehiculate informații false referitoare la presupuse nereguli în procesul de numărare a buletinelor de vot, insinuându-se că asemenea practici ar fi planificate pentru alegerile parlamentare din acest an”.

„Aceste imagini nu reflectă realitatea și nu au nicio legătură cu activitatea și procedurile electorale administrate de organele electorale. Materialul video reprezintă o încercare de manipulare a opiniei publice și de subminare a încrederii cetățenilor în alegeri. Reiterăm că desfășurarea alegerilor se realizează în condiții de transparență deplină, sub monitorizarea reprezentanților concurenților electorali, a observatorilor acreditați și mass-media. Orice încercare de dezinformare sau manipulare va fi combătută cu fermitate prin măsuri legale și instituționale”, notează CEC într-un comunicat de presă.

Reprezentantul Blocului Electoral Alternativa a semnat, la 1 septembrie, Codul de conduită privind desfășurarea și reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, concurentul electoral și-a asumat angajamentul de a respecta principiile unei competiții electorale corecte, bazate pe integritate, respect reciproc și informare obiectivă a alegătorilor.