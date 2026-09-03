Parlamentul a aprobat reforma „Restart în educație”. Direcțiile raionale vor fi înlocuite cu Agenții Teritoriale pentru Educație

Parlamentul a votat în a doua lectură proiectul de lege privind reforma „Restart în educație”, care prevede reorganizarea modului în care este administrat învățământul general din Republica Moldova.

Una dintre principalele schimbări este crearea Agențiilor Teritoriale pentru Educație (ATE). Acestea vor înlocui actualele direcții, secții și departamente raionale și municipale de învățământ și vor fi subordonate Ministerului Educației și Cercetării, se arată în comunicatul de presă emis de Legislativ.

Noile agenții vor prelua responsabilitatea pentru administrarea rețelei școlare și vor deveni fondatori ai școlilor primare, gimnaziilor, liceelor și instituțiilor de învățământ special.

Printre atribuțiile ATE se vor număra selectarea și evaluarea directorilor de școli, monitorizarea calității educației, gestionarea infrastructurii și transportului școlar, precum și coordonarea măsurilor privind incluziunea, siguranța în instituții și digitalizarea proceselor administrative.

În același timp, grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale.

Școlile vor primi bani direct de la bugetul de stat

Reforma prevede și schimbarea mecanismului de finanțare a școlilor. După transferul acestora în administrarea ATE, instituțiile de învățământ vor fi finanțate direct din bugetul de stat, în baza costului standard per elev.

În prezent, finanțarea școlilor este realizată prin intermediul bugetelor locale. Totodată, bugetele instituțiilor de învățământ și rapoartele privind executarea acestora urmează să fie publicate online. Autoritățile susțin că astfel părinții și comunitățile vor putea urmări mai ușor modul în care sunt cheltuiți banii publici.

ATE vor continua să finanțeze și grupele cu program prelungit, precum și clasele cu profil artistic sau sportiv din școlile primare și gimnazii care au desfășurat aceste activități în anul de studii 2025–2026.

Directorii ATE vor fi numiți pentru cinci ani

Agențiile vor fi conduse de directori selectați prin concurs și numiți în funcție pentru un mandat de cinci ani. Aceeași persoană va putea ocupa funcția pentru cel mult două mandate, consecutive sau nu.

Angajații actualelor direcții raionale și municipale de învățământ vor putea fi transferați pe posturile vacante din cadrul noilor agenții. Pentru UTA Găgăuzia a fost acceptată o prevedere potrivit căreia directorul ATE va fi numit prin hotărârea Adunării Populare a Găgăuziei.

Când va începe reforma

Transferul instituțiilor de învățământ către ATE și aplicarea noului mecanism de finanțare sunt planificate pentru 1 ianuarie 2027.

Pentru instituțiile din municipiile Chișinău și Bălți, precum și din UTA Găgăuzia, implementarea va fi amânată cu un an, până la 1 ianuarie 2028. Potrivit autorilor proiectului, perioada suplimentară va permite reorganizarea graduală a structurilor și evitarea perturbării activității instituțiilor de învățământ.

Proiectul mai prevede modificări privind interimatul funcțiilor de director și director adjunct, admiterea la studii superioare, finanțarea Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație și stabilirea districtelor școlare.