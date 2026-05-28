LIVE Scandal la ședința Parlamentului: Ion Ceban a intrat forțat în sala plenară. „M-au atacat când nici nu aveam de gând să merg spre tribună”

O nouă ședință plenară a Parlamentului are loc joi, 28 mai. Agenda include 12 proiecte legislative, trei dintre ele cu sigla UE. Până acum, Parlamentul a votat, în lectura a doua, inițiativa care prevede acordarea anuală a unui ajutor financiar de 3 000 de lei copiilor cu dizabilități și inițiativa legislativă privind consolidarea mecanismelor de intervenție în situații de criză.

Pe agenda ședinței se regăsesc și proiecte de modificare a legislației în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și proiectul noii legi privind administrarea armamentului și tehnicii militare neutilizate.

UPDATE 12:51 Societățile cotate la bursă sunt obligate prin lege să asigure echilibrul de gen în organele de conducere. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectura a doua de Parlament.

Proiectul, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, are ca obiectiv armonizarea legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene, în contextul procesului de aderare.

Potrivit documentului, până la 1 ianuarie 2028, fiecare societate ale cărei acțiuni sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată trebuie să realizeze cel puțin unul dintre următoarele două praguri prevăzute de directivele europene. Este vorba despre minimum 33% reprezentare a sexului subreprezentat în totalul membrilor organelor de conducere (executivi sau neexecutivi) sau minimum 40% reprezentare a sexului subreprezentat în rândul administratorilor neexecutivi. De asemenea, societățile vor fi obligate să publice anual informații despre structura de gen a organelor de conducere și despre progresele înregistrate.

UPDATE 12:36 Cetățenii moldoveni stabiliți în R. Slovacă vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale. Parlamentul a ratificat un acord în domeniul securității sociale dintre cele două state. Prevederile documentului se vor aplica și lucrătorilor migranți slovaci din Republica Moldova.

Acordul va permite persoanelor îndreptățite să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate rezultate în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, precum și de pensie de urmaș. Totodată, Republica Slovacă va acorda, în conformitate cu legislația sa, pensie de invaliditate, pensie pentru văduvi și văduve, pensie de orfan, pensie anticipată și pensia a 13-a.

UPDATE 12:30 Ion Ceban a publicat un filmuleț video cu referire tentativa sa de a ține un discurs în Parlament, în care a venit cu acuzații la adresa Guevernării.

„Ați văzut cum un cetățean poate intra în Parlament. M-au atacat când nici nu aveam de gând să merg spre tribună, după care eram gata să răspund acestor atacuri și să le vorbesc, să le spun despre dezmățul pe care îl fac în așa-numitele reforme în administrația publică locală, educație, dar ei se tem de oameni și de adevăr. Asta este despre PAS, democrația despre care doar vorbesc și despre stat candidat la UE. Rușine”, afirmă primarul capitalei.

UPDATE 12:16 Deputatul Radu Marian a venit cu o postare, după gestul lui Ceban.

„N-am mai văzut așa ceva. Ce l-a apucat? Probabil a fost sub influența unor substanțe, ca altfel nu îmi explic. Iată acest episod arată cât se poate de clar că Chișinăul nu mai are primar. În loc să se ocupe de problemele orașului, acesta se ocupă doar cu show și provocări”, a acuzat Marian.

UPDATE 12:13 Primarul general Ion Ceban a intrat în sala plenară în timpul ședinței Parlamentului pentru a ține un discurs în Parlament. Acesta a fost însă rapid scos de la tribuna Parlamentului.

UPDATE 12:05 Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care introduce mecanisme mai flexibile și rapide pentru intervenția statului în situații de alertă sau criză energetică.

Documentul prevede că, în situații de criză, ANRE va putea introduce derogări temporare de la normele obișnuite de stabilire a prețurilor la benzină și motorină, la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor. Acestea pot include ajustarea perioadei de referință sau utilizarea unor cotații alternative Platts, pentru a reflecta mai bine realitățile pieței.

O altă prevedere vizează eliminarea obligativității tranzitării carburanților exclusiv prin depozite petroliere. Astfel, benzina și motorina ar putea fi livrate direct către stațiile de alimentare, reducând timpii de transport și presiunea asupra infrastructurii de depozitare.

Documentul aduce modificări și în domeniul achizițiilor publice. În cazul unor fluctuații semnificative ale costurilor — definite ca variații de peste 15%, conform datelor Biroului Național de Statistică — autoritățile contractante vor putea ajusta contractele aflate în derulare. Măsura este menită să sprijine sectorul construcțiilor, afectat de creșterea rapidă și imprevizibilă a prețurilor la combustibili și materiale.

UPDATE 11:54 Deputații au votat în lectura a doua un proiect de lege care vizează consolidarea independenței financiare a Curții de Conturi a R.Moldova.

Proiectul de modificare a Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi prevede ajustarea procedurilor de adoptare a bugetului instituției supreme de audit. Potrivit noilor reglementări, Curtea de Conturi va prezenta proiectul de buget Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, care îl va examina și va emite un aviz obligatoriu. În același timp, Ministerul Finanțelor va transmite comisiei parlamentare un aviz consultativ asupra documentului.

După aprobarea bugetului, Curtea de Conturi îl va transmite Guvernului, în termenul stabilit de calendarul bugetar, pentru includerea acestuia în proiectul legii bugetului de stat ce urmează a fi prezentat Parlamentului spre adoptare.

Proiectul reglementează și modalitatea de examinare a solicitărilor de alocații suplimentare formulate de Curtea de Conturi. Acestea vor fi analizate în procesul de rectificare a Legii bugetului de stat.

În prezent, bugetul Curții de Conturi este elaborat şi aprobat conform prevederilor Legii finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale pentru autoritățile bugetare independente/autonome.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor, în temeiul angajamentelor asumate de țara noastră în procesul de aderare la Uniunea Europeană, reflectate în Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029.

UPDATE 11:14 Legislativul a votat în a doua lectură proiectul de lege care prevede acordarea copiilor cu dizabilități a unui ajutor financiar suplimentar în valoare de 3 000 de lei.

De acest sprijin financiar vor beneficia 13 582 de copii. Plata va fi acordată automat, fără necesitatea depunerii unei cereri. Pentru implementarea proiectului, din bugetul de stat vor fi alocate peste 41 de milioane de lei. Documentul intră în vigoare la 1 iunie 2026.

UPDATE 11:03 Parlamentul a denunțat Acordul privind crearea Fondului interstatal de colaborare umanitară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente (CSI).

Denunțarea a fost propusă de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, care argumentează că Acordul nu și-a demonstrat eficiența și nu generează beneficii pentru R. Moldova. În baza Acordului, semnat în anul 2006, a fost creat Fondul interstatal de colaborare umanitară a statelor membre CSI, care urma să finanțeze proiecte comune în domenii precum cultura, educația, știința, sportul, turismul, mass-media și activitățile pentru tineret. Însă, de la ratificarea documentului, R. Moldova nu a efectuat plăți și nu a desfășurat activități financiare în cadrul Fondului.

Totodată, R. Moldova își concentrează eforturile asupra parteneriatelor relevante pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană, precum „Orizont Europa” și „Europa Creativă”, în cadrul cărora cooperarea în domenii precum cultura, turismul, tineretul, sportul și știința este mai avantajoasă decât cea desfășurată pe platforma CSI.

Denunțarea acestui Acord se înscrie în procesul de revizuire a tratatelor încheiate pe platforma CSI și face parte din eforturile continue de aliniere a politicilor naționale la standardele și normele Uniunii Europene.