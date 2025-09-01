Avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen, nevoit să aterizeze la Plovdiv pe baza hărților pe hârtie, din cauza unei posibile interferențe rusești 

O presupusă interferență rusească a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, scrie Financial Times citând trei oficiali familiarizați cu situația, conform G4Media.

Un avion care o transporta pe von der Leyen la Plovdiv, duminică după-amiază, a fost privat de sisteme electronice de navigație în timp ce se apropia de aeroportul orașului, ceea ce trei oficiali informați despre incident au declarat că este tratat ca o operațiune de interferență rusească.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a căzut”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a înconjurat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual folosind hărți analogice, au adăugat aceștia. „A fost o interferență incontestabilă”.

Autoritatea Bulgară pentru Servicii de Trafic Aerian a confirmat incidentul într-o declarație pentru Financial Times.

„Din februarie 2022, a existat o creștere notabilă a bruiajului GPS și a incidente recente de spoofing”, a precizat aceasta. „Aceste interferențe perturbă recepția precisă a semnalelor GPS, ducând la diverse provocări operaționale pentru aeronave și sistemele de la sol”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru FT că „informațiile dumneavoastră sunt incorecte”.

Comisia Europeană a confirmat ulterior incidentul. „A existat o bruiere a semnalului GPS, dar avionul a aterizat în siguranță în Bulgaria”, a declarat un purtător de cuvânt.

„Am primit informații de la autoritățile bulgare că suspectează că acest lucru s-a datorat unei interferențe flagrante din partea Rusiei. Suntem, desigur, conștienți și obișnuiți cu amenințările și intimidările care sunt o componentă obișnuită a comportamentului ostil al Rusiei”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Așa-numitul bruiaj GPS și spoofing, care distorsionează sau împiedică accesul la sistemul de navigație prin satelit, erau utilizate în mod tradițional de către serviciile militare și de informații pentru a apăra siturile sensibile, dar a fost utilizată din ce în ce mai mult de țări precum Rusia ca mijloc de perturbare a activității civile.

Guvernele UE au avertizat că bruiajul GPS tot mai mare, atribuit Rusiei, riscă să provoace un dezastru aerian major, orbind practic aeronavele comerciale în timpul călătoriei.

Incidentele de bruiaj GPS au crescut semnificativ în Marea Baltică și în statele est-europene apropiate de Rusia în ultimii ani, afectând avioanele, ambarcațiunile și civilii care utilizează serviciul pentru navigația zilnică.

Von der Leyen zbura de la Varșovia în orașul din centrul Bulgariei pentru a se întâlni cu prim-ministrul țării, Rosen Zhelyazkov, și pentru a vizita o fabrică de muniții. Ea se afla într-un turneu în statele din prima linie a UE pentru a discuta eforturile de îmbunătățire a pregătirii de apărare a blocului comunitar ca răspuns la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„(Președintele rus Vladimir) Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba”, a declarat von der Leyen reporterilor în timp ce se afla duminică la sol în Bulgaria. „Este un prădător. Poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică”.

Bulgaria a fost unul dintre cei mai importanți furnizori europeni de echipamente militare către Ucraina, inițial cu armament din epoca sovietică, în primele luni ale războiului, iar acum cu artilerie și alte produse fabricate de marea industrie de apărare a țării.

Von der Leyen a părăsit Plovdiv cu același avion fără incidente după vizită.