Ambasadorul Statului Israel condamnă declarațiile Marinei Tauber privind „genocidul împotriva evreilor”, făcute în contextul includerii ei și a lui Ilan Șor în lista de sancțiuni a UE

Ambasadorul nerezident al Statului Israel în R. Moldova, Joel Lion, a condamnat declarațiile făcute de deputata partidului Șor Marina Tauber în contextul includerii acesteia la sfârșitul lunii mai în lista persoanelor sancționate de UE pentru acțiuni de destabilizare a R. Moldova. Vicepreședinta partidului Șor a spus atunci că statele europene ar comite „un nou genocid împotriva evreilor, împotriva sa, împotriva lui Ilan Șor și a întregii echipe”.

„În calitate de ambasador al Israelului și de copil al unui supraviețuitor al Holocaustului”, oficialul a condamnat comentariile Marinei Tauber și a îndemna Guvernul R. Moldova să acționeze împotriva tuturor formelor de denaturare și negare a Holocaustului, „în special atunci când acestea vin din partea reprezentanților Parlamentului”.

