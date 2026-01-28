Platon, cu o nouă cerere în instanță. Solicită să fie recunoscut în procesul lui Plahotniuc drept parte civilă

După ce i-a fost respinsă solicitarea de a fi audiat în calitate de martor al acuzării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, Veaceslva Platon, ascuns la Londra de justiția din R. Moldova, cere recunoașterea sa în proces drept parte civilă. Despre aceasta a anunțat președintele completului de judecată, Sergiu Stratan, în ședința din 28 ianuarie 2026, desfășurată tot în absența lui Plahotniuc.

Trei martori ai acuzării, de negăsit

Ședința din 28 ianuarie a durat circa 20 de minute. În fața instanței a depus declarații Elena Danilciuc, care a fost, pe rând, administratoare a companiei „Smile Models”, firmă fondată de Finpar Invest, una dintre companiile familiei Plahotniuc, și asistentă personală a lui Vladimir Plahotniuc.

Acesta a confirmat în instanță existența unor transferuri bănești cu implicarea firmelor Tucuman Limited și New Line Commers, prin intermediul lui Iurie Luncașu, un afacerist apropiat lui Vladimir Plahotniuc, decedat între timp.

„A confirmat că a condus o companie care a beneficiat de fonduri provenite din companii implicate în frauda bancară, de o sumă de aproximativ 500 de mii de dolari, bani care au fost utilizați pentru diferite servicii și au fost utilizați în interesul companiilor care aparțineau lui Plahotniuc”, a argumentat procurorul Alexandru Cernei relevanța martorilor.

Relevanța martorei a fost însă contestată de avocatul Lucian Rogac.

În prezent, au mai rămas trei martori ai acuzării neaudiați. Procurorul a menționat că este în proces de identificare și localizare a acestora, întrucât se află peste hotare țării.

Niciun martor al apărării prezent

În ședința din 26 ianuarie, instanța a dispus înlocuirea a doi martori, aflați în imposibilitate de a se prezenta. Este forba despre foștii deputați Sergiu Sîrbu și Oleg Reidman. Noii martori urmau a fi aduși în instanță pentru a depune declarații miercuri, 28 ianuarie.

Astfel, avocații au prezentat în ședința din 28 ianuarie două nume noi, este vorba despre fostul deputat Ștefan Creangă și Valeriu Barbăneagră, niciunul dintre noii martori însă nu s-a prezentat fizic. Totuși, instanța a solicitat înlocuirea lui Barbăneagră, pe motiv că acesta nu ar face parte din „blocul” din care făcea parte martorul pe care îl înlocuiește.

Rogac consideră că decizia completului de judecată îi limitează din nou drepturile.