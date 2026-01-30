Peste o mie de arbori tăiați ilegal, depistați de inspectorii de mediu la Ocolul Silvic Ghidighici. Persoanele implicate ar fi încercat să distrugă urmele tăierilor ilegale

Peste o mie de arbori tăiați ilegal au fost depistați de inspectorii de mediu în urma unui control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. În cadrul controlului au fost implicați și inspectori din alte regiuni din țară, pentru a evita posibilele „înțelegeri locale”, iar controlul a fost dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului.

În cadrul controlului, inspectorii de mediu au efectuat verificări la toate cantoanele silvice, fiind identificate cioate ale arborilor de diferite specii și dimensiuni, rezultate în urma unor lucrări silvice efectuate fără acte permisive.

Sursa: mediu.gov.md

„Prejudiciul cauzat de tăierile ilegale se ridică la peste 567 mii lei, iar valoarea masei lemnoase rezultate din tăierile ilegale, la prețul de comercializare, este de aproape 240 mii lei. Totodată, în urma verificărilor, inspectorii de mediu au depistat lipsa masei lemnoase rezultate în urma lucrărilor silvice efectuate în anul 2025. Compararea datelor din evidența contabilă cu masa lemnoasă existentă fizic a arătat diferențe semnificative, cantitatea reală fiind mai mică decât cea reflectată în documentele contabile. Mai mult, inspectorii de mediu au identificat 178 metri cubi de lemn fără evidența contabilă”, se arată în comunicatul Ministerului Mediului.

Gravitatea situației este accentuată de faptul că persoanele implicate au încercat să distrugă urmele tăierilor ilegale, conform ministerului. Acestea au incendiat cauciucuri direct pe cioate, ca focul să distrugă complet urmele tăierilor și să nu se mai poată demonstra că acolo au fost copaci.

Sursa: mediu.gov.md

Ministerul Mediului avertizează că nerespectarea legii va atrage răspundere strictă, indiferent de funcția sau poziția celor implicați. Controalele vor continua.