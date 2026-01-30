Expert WatchDog, despre ajustarea tarifului la gaz: „Dificultatea financiară a oamenilor e sporită în timpul sezonului rece și acest lucru trebuie luat în considerare de autorități”

Energocom a depus cererea de ajustare a tarifelor la gaz, o scădere de un leu și 50 de bani sau aproape 9%. ANRE va lua decizia marți, 3 februarie. „Această ieftinire e mai mică decât se prognoza și a venit mai târziu decât era așteptată”, spune expertul WatchDog.MD, Eugen Muravschi, și explică cum de ce există această diferență.

„Începând de vara trecută, prețul gazului la burse a fost în scădere. După ce Energocom a preluat funcția de furnizare a gazului către consumatorii casnici, la tariful vechi, a acumulat devieri pozitive. Adică Energocom cumpăra gaz mai ieftin decât prețul inclus în tarif. Însă o parte din aceste devieri pozitive au fost folosite pentru a compensa devierile negative acumulate de Moldovagaz în prima parte a anului, când vechiul furnizor a cumpărat gaz mai scump decît prețul inclus în tarif”, explică expertul Eugen Muravschi.

Acesta mai explică ce arată calculele: Tariful actual este calculat la un preţ al gazelor de 45,7 euro / MWh. Energocom anunţase în septembrie 2025 că a cumpărat gaze pentru iarnă la un preţ mai mic, circa 38,5 euro / MWh.

De ce atunci n-a fost redus tariful înainte să înceapă iarna?

„Pentru că în primul trimestru am consumat gaz mai scump, la preţ de 52 euro / MWh, cumpărat de Moldovagaz cu întârziere, la preţuri scumpe. Așa că o parte din economiile realizate de Energocom la achiziții au mers să compenseze pierderile Moldovagaz și doar partea rămasă au putut fi incluse în calcul pentru a ieftini noul tarif”, se arată în comentariul expertului.

De ce a durat atât de mult ajustarea tarifului?

„Conform metodologiei tarifare, după ce a preluat furnizarea gazelor de la Moldovagaz, Energocom a trebuit să prezinte costurile de bază către aprobare la ANRE. Aceste costuri includ chirii, salarii și alte cheltuieli administrative, care trebuie verificate de ANRE. Ele se aprobă pe 5 ani și reprezintă una din componentele tarifului. Fără ele, nu poate fi ajustat tariful.

În tariful cerut de Energocom, cheltuielile proprii și rentabilitatea reprezintă doar 3,8%, în timp ce prețul de achiziție al gazelor 65,3%. Cu alte cuvinte, pentru verificare unei componente minore de 3,8% din tarif, s-a întârziat cu două luni ajustarea principalei componente de 65,3%.

ANRE a respectat buchia legii și are dreptate când spune că, matematic, consumatorii nu pierdut nimic: banii plătiți în plus pînă acum vor fi scoși din tariful pentru restul anului. Dar, matematica abstractă e una și bunăstarea oamenilor alta. Pe timp de iarnă, facturile sunt mai mari și ele trebuie plătite în fiecare lună, nu la vară. Dificultatea financiară a oamenilor e sporită în timpul sezonului rece și acest lucru trebuie considerat de autorități, inclusiv în metodologie.

Există opțiunea de ajustarea regulată, periodică a tarifului pe parcursul anului, astfel încât tariful să fie cât mai aproape de prețurile pieții, iar consumatorii să plătească un preț actualizat, nu să se acumuleze devieri tarifare care vor fi corectate la anul. Sau se poate de prioritizat ajustarea componentelor în tarif după pondere: se modifică semnificativ prețul de achiziție, se modifică și tariful. Cheltuielile furnizorului pot fi aprobate ulterior, fără grabă din partea ANRE și stres din partea publicului, și incluse la următoarea

ajustare a tarifului”, spune expertul WatchDog.MD, Eugen Muravschi.

Eugen Muravschi mai menționează că „este bine că s-a ieftinit gazul măcar acum, mai ales că jumătate de sezonul rece e încă înainte, dar astfel întârzieri trebuie și pot fi evitate pe viitor, inclusiv prin modificarea metodologiei, dacă e nevoie”.