Peste 81% dintre candidații la examenul național de bacalaureat au promovat în sesiunea 2026

Rata totală de promovare a examenului național de bacalaureat în sesiunea 2026 a ajuns la 81,9%, în creștere față de 79,17% în 2025. În total, 18.437 de candidați au fost admiși la examen, dintre care au promovat 15.100, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Cea mai ridicată rată de promovare a fost înregistrată în rândul absolvenților de licee, unde 96,11% dintre candidați au obținut diploma de bacalaureat. Astfel, din cei 11.887 de liceeni înscriși, 11.425 au promovat examenul.

În cazul candidaților din colegii și centre de excelență, rata de promovare a fost de 66,55%, ceea ce înseamnă că 2.607 din cei 3.917 candidați au susținut cu succes examenul.

Dintre cei 243 de candidați înscriși din universități, 146 au promovat, rata de promovare pentru această categorie fiind de 60,08%. Totodată, în regim de externat au promovat 393 dintre cei 551 de candidați, ceea ce reprezintă o rată de 71,32%.

În rândul restanțierilor din sesiunile anterioare, 529 dintre cei 1.839 de candidați au reușit să promoveze examenul, rata de promovare fiind de 28,76%.

Rezultatele din acest an indică și o îmbunătățire a performanțelor absolvenților de licee teoretice. Media mediilor obținute la examenul național de bacalaureat a crescut la 7,53, comparativ cu 7,37 în sesiunea din 2025.

„De asemenea, sesiunea din acest an s-a remarcat printr-un număr mai redus de încălcări ale regulamentului. Un singur candidat a fost eliminat din examen pentru fraudă, față de șapte în sesiunea precedentă”, potrivit MEC.

Ministerul Educației precizează că informații detaliate privind rezultatele examenului național de bacalaureat vor fi incluse în Raportul privind evaluările naționale 2026, care urmează să fie publicat în toamna acestui an.