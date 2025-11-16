Peste 4000 de persoane și-au exprimat până acum votul în cadrul alegerilor locale noi. Localitatea cu cei mai activi alegători

Comisia Electorală Centrală(CEC) a anunțat datele actualizate despre prezența la vot în cele 6 localități din R.Moldova, unde duminică, 16 noiembrie 2025, au loc alegeri locale noi. Astfel, până la ora 12:00 au votat 4333 de alegători, ceea ce reprezintă 19,19% din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază.

Potrivit CEC, cei mai activi sunt alegătorii din comuna Cremenciug, raionul Soroca și satul Ustia, raionul Glodeni, unde s-a înregistrat o participare de peste 28% și, respectiv, 27%.

„Procesul de vot decurge fără incidente”, a precizat Comisia.

Secțiile de vot se vor închide la ora 21:00.

Duminică, 16 noiembrie 2025, cetățenii cu drept de vot din 6 localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local.

Mai exact, primar nou își aleg localitățile:

satul Ustia, raionul Glodeni;

comuna Natalievca, raionul Fălești;

comuna Cremenciug, raionul Soroca;

satul Bașcalia, raionul Basarabeasca;

comuna Călinești, raionul Fălești;

orașul Leova, raionul Leova.

Totodată, în comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova va fi aleasă și o nouă componență a consiliului local.