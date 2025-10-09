Israel și Hamas au ajuns la acord pentru încetarea focului în Gaza. Familiile ostaticilor îi mulțumesc lui Trump

Israel și Hamas au ajuns la acord pentru încetarea focului în Gaza, la doi ani de la izbucnirea conflictului. Acordul prevede eliberarea tuturor ostaticilor și retragerea trupelor israeliene. Donald Trump a făcut anunțul, menționând că este „mândru” că cele două părți „au acceptat prima fază” a planului său de pace. Familiile ostaticilor au publicat o scrisoare deschisă prin care îi mulțumesc președintelui american Donald Trump.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri seara, 8 octombrie, că Israelul și Hamas au aprobat „prima fază” a planului său pentru eliberarea tuturor ostaticilor și încheierea războiului din Gaza, la doi ani și o zi după ce luptele au izbucnit. „Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele pe o linie agreată, ca prim pas spre o Pace puternică, durabilă și veșnică”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Într-un interviu pentru Fox News, Trump a declarat că toți ostaticii ar urma, cel mai probabil, să fie eliberați luni (13 octombrie, n.r.). „Credem că toți se vor întoarce luni… și asta va include și corpurile celor decedați”, a spus el.

Două surse familiare cu negocierile au declarat anterior pentru The Times of Israel că Hamas ar urma să elibereze toți ostaticii rămași în viață chiar de sâmbătă, pe 11 octombrie. Se crede că 20 dintre cei 48 de ostatici rămași sunt încă în viață. De asemenea, toate corpurile celor uciși, pe care Hamas reușește să le identifice, urmează să fie predate.

Acordul de încetare a focului prevede, de asemenea, că 250 de prizonieri palestinieni și 1 700 de locuitori din Gaza reținuți de forțele israeliene de la începutul războiului vor fi eliberați.

Acordul urmează să fie semnat oficial joi, în Egipt, au precizat sursele, adăugând că principalele probleme din cadrul discuțiilor privind Gaza au fost „deja rezolvate”, iar ce rămâne de finalizat ține doar de procedură. Semnarea oficială este planificată provizoriu pentru ora prânzului, scrie The Times of Israel.

Trump urmează să se deplaseze în regiune în acest weekend. Invitat de Benjamin Netanyahu să se adreseze Knessetului (legislativul israelian, n.r.), într-o convorbire telefonică pe care cei doi au avut-o la aproximativ două ore după anunțarea acordului, președintele american a indicat că va accepta invitația.

Familiile ostaticilor au publicat o scrisoare deschisă prin care îi mulțumesc președintelui american Donald Trump pentru implicarea sa în realizarea înțelegerii și îi solicită o întrevedere în timpul vizitei pe care acesta urmează să o efectueze.

„Ne-ați redat ceea ce credeam că am pierdut pentru totdeauna”, scrie în mesajul Forumului Familiilor Ostaticilor și Persoanelor Dispărute. „V-ați respectat promisiunea, iar pentru asta familiile noastre vă vor fi recunoscătoare pentru totdeauna.”