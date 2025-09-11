Peste 2100 de elevi au optat pentru învățământul dual în acest an. „Este un sistem care răspunde atât nevoilor elevilor, cât și cerințelor pieței muncii și ale companiilor”

Circa 18 mii de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic în anul curent, în creștere față de anul precedent, când 16 mii de elevi au ales această formă de studii. Pentru învățământul dual în acest an au optat 2125 de elevi, cu peste 400 mai mulți decât anul trecut și de două ori mai mulți decât în 2023, când erau circa 1000 de elevi. Datele au fost prezentate astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, susținută de secretarul general al Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, se arată în comunicatul de presă emis de MEC.

„Învățământul profesional tehnic și, în special, componenta sa duală reprezintă una dintre cele mai sigure căi prin care tinerii își pot construi o carieră solidă acasă, având acces la educație de calitate, experiență practică și un loc de muncă stabil. Este un sistem care răspunde atât nevoilor elevilor, cât și cerințelor pieței muncii și ale companiilor”, a declarat Galina Rusu.

Conform sursei citată, învățământul dual presupune o combinație între pregătirea teoretică din instituția de învățământ și instruirea practică direct în cadrul companiilor, oferind elevilor posibilitatea de a învăța o meserie la standarde reale de muncă și de a primi în același timp o remunerare pentru activitatea pe care o desfășoară.

În acest an programele de învățământ dual sunt organizate în 45 de instituții de învățământ profesional tehnic, în colaborare cu peste 200 de companii. Printre agenții economici care au solicitat un număr mai mare de elevi pentru instruirea practică se regăsesc Moldretail Group cu 165 de elevi, Franzeluța cu 149 de elevi, Bucuria SA cu 120 de elevi și Draexlmaier Automotive cu 113 elevi.

Cele mai multe înscrieri la învățământul dual, peste 280 de elevi, s-au înregistrat la Școala Profesională nr. 5 din Chișinău, iar instituții precum Centrul de Excelență în Transporturi, Școala Profesională din Ceadîr-Lunga, Școala Profesională din Hîncești, Școala Profesională nr. 2 din Chișinău și Școala Profesională din Bubuieci au fiecare peste o sută de elevi înmatriculați în programele duale.

Conform MEC, la nivel secundar cele mai multe dosare au fost depuse pentru programele de electrician-electronist auto, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto și electrician în construcții, unde concurența a fost de cel puțin doi candidați pentru un loc. La nivel postsecundar, învățământul dual este preferat în domeniile rețelelor de calculatoare, exploatării tehnice a mașinilor și utilajelor pentru construcția și mentenanța drumurilor, traficului auto și serviciilor în alimentația publică.