Peste 113 000 de cetățeni ruși au trecut într-o singură săptămână granița spre Georgia, pe fondul temerilor privind o nouă mobilizare

O creștere recentă a traficului la granița de sud a Rusiei are loc pe fondul unor măsuri de recrutare din ce în ce mai agresive și al temerilor legate de o nouă chemare în serviciu militar. Un emigrare masivă are loc la granița de sud a Rusiei cu Georgia, scrie POLITICO.

Peste 113 000 de ruși și-au părăsit țara săptămâna trecută prin așa-numitul punct de control dintre Rusia și Georgia, Upper Lars – o creștere a mișcărilor care reflectă temerile că Kremlinul este pe cale să anunțe un nou efort de mobilizare.

În ultimele luni, autoritățile ruse au adoptat măsuri de recrutare din ce în ce mai agresive, au intensificat colectarea de date despre rezerviști și au extins mandatul Gărzii Naționale, toate acestea alimentând discuțiile despre un alt apel.

Alexei Tabalov, conducătorul proiectului rus „Școala Recruților”, care activează pentru protejarea recruților și a personalului militar a declarat că ONG-ul său a observat o creștere recentă a cererilor de asistență juridică din partea bărbaților de vârstă militară, „în principal din partea celor din rezerva militară”. Iar la începutul lunii august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că serviciile de informații ale țării sale se așteaptă ca Rusia să lanseze o „mobilizare rapidă” a câtorva sute de mii de bărbați până la sfârșitul anului.

Mai mult, Georgia a mai văzut acest tip de trafic la frontieră. În septembrie 2022, când președintele Vladimir Putin a lansat o mobilizare militară parțială care a chemat aproximativ 300 000 de oameni în urma invaziei la scară largă a Ucrainei, Georgia a fost una dintre principalele destinații pentru cei care doreau să fugă. Fiind una dintre puținele țări de frontieră din Europa de Est care permit intrarea fără vize cetățenilor ruși, Georgia a primit peste 100 000 de ruși în decurs de o săptămână.

Totuși, Kremlinul a negat zvonul despre mobilizare timp de luni. Într-o declarație adresată reporterilor săptămâna trecută, ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat: „Nu avem nevoie de o mobilizare în masă în acest moment; nu este nici planificată, nici așteptată, din câte știu eu”. Între timp, purtătorul de cuvânt al guvernului, Dmitri Peskov, a declarat săptămâna aceasta că orice discuție despre o mobilizare este „plantată de autoritățile ucrainene”.

Totuși, realitățile schimbătoare de pe câmpul de luptă sunt greu de ignorat: deși Rusia nu publică cifre oficiale ale victimelor, fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Syrskyi, a declarat că pierderile Moscovei au depășit numărul de voluntari dispuși să se alăture armatei pentru prima dată. Și, deși Rusia a reușit în mare măsură să folosească plăți generoase pentru a recruta voluntari și prizonieri care să lupte în război, „devine din ce în ce mai dificil pentru Kremlin să recruteze oameni noi”, a declarat un avocat de la Russian Peace Plea, o organizație care ajută bărbații să se evite serviciului militar.

Etape pregătitoare

Rezerva militară a Rusiei este formată în principal din bărbați sub 55 de ani care au îndeplinit serviciul militar obligatoriu. Un serviciu militar de un an este obligatoriu pentru fiecare bărbat rus cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, cu unele excepții din motive de sănătate și educație continuă.

„Acești oameni se numără de obicei printre cei care sunt cel mai probabil să fie chemați în caz de mobilizare”, a spus Tabalov. În 2022, ministrul rus al Apărării de atunci, Serghei Șoigu, a estimat numărul lor la aproximativ 25 de milioane.

Potrivit lui Tabalov, în ultimele luni, guvernul rus a colectat activ datele personale ale rezerviștilor prin intermediul angajatorilor lor. „Întreabă chiar și adresele rudelor lor”, a spus el, deoarece astfel de informații ar putea fi folosite pentru a încerca să găsească pe oricine s-ar putea ascunde în timpul unei mobilizări active. Acești bărbați sunt apoi chemați la birourile de recrutare militară și li se dau sarcini care specifică unitatea la care s-ar prezenta în cazul în care ar fi declarată o mobilizare.

„Din primăvară, interesul guvernului față de rezerviști a crescut brusc”, a confirmat avocatul de la Peace Plea.

Tabalov consideră că acest lucru pune bazele unei convocări mai rapide și mai discrete.

„Pur și simplu aduci, să zicem, 10 autobuze la o anumită uzină metalurgică și iei un număr prestabilit de muncitori direct de la locurile lor de muncă, strigându-i pe nume: Petrov, Ivanov, Sidorov, vă rog, urcați în autobuz, care apoi merge la baza militară”, a explicat el.

O serie de legi adoptate în ultimele luni indică, de asemenea, posibile pregătiri.

În martie, Kremlinul a făcut obligatorii citațiile militare electronice pentru procesul de recrutare. Mobilizarea din 2022 se baza pe citații pe hârtie, care, în general, intrau în vigoare numai după ce destinatarul le semnase. Aceasta a creat o lacună birocratică ce a dus la părăsirea rapidă a țării de până la 1 milion de ruși în așteptarea unei citații și a unei interdicții ulterioare de călătorie.



Introduse în 2023 și implementate la nivel național în mod neobligatoriu în 2025, citațiile digitale aflate acum în funcțiune intră în vigoare imediat ce sunt emise online, notificând imediat serviciile de frontieră și interzicând destinatarului să părăsească țara.

Apoi, în iulie, presa rusă a relatat că Garda Națională – un organism de securitate creat de Putin în 2016 pentru a proteja în principal regimul împotriva amenințărilor și protestelor din interiorul țării și din teritoriile ocupate, lua măsuri pentru a-și pregăti personalul militar, personalul și facilitățile în cazul unei potențiale mobilizări prin antrenament și evacuări.

În acest scop, directorul Gărzii Naționale, Vladimir Zolotov, a semnat un decret care prevedea în mod specific că organismul ar trebui să se protejeze suplimentar „de pericolele care apar în perioada de mobilizare, în perioada legii marțiale și în timp de război”.

Aceste schimbări indică faptul că guvernul se pregătește pentru o mobilizare mai dură, mai „represivă”, care ar implica agențiile de securitate, a declarat expertul militar ucrainean Oleksandr Kovalenko.

Amânarea inevitabilului

Chiar și cu toate semnele care indică o probabilitate crescută a unei noi mobilizări, Putin pare hotărât să o evite. O mobilizare oficială „ar însemna că lucrurile merg prost pe front, că Putin este un comandant-șef slab”, a spus Tabalov. Iar Kremlinul a încercat mai multe strategii agresive de recrutare pentru a ocoli această situație.

În martie 2026, presa rusă a relatat că ministerul apărării plănuia să recruteze aproximativ 80 000 de persoane, majoritatea studenți, în nou-createle sale „Forțe de Sisteme Fără Pilot”. Inițiativa a fost însoțită de o campanie de propagandă de masă și de presiuni asupra universităților. Administrațiile școlare le-au ordonat în mod constant studenților să participe la întâlniri de masă cu recrutorii militari, unde au fost împinși să semneze contracte în schimbul unor plăți. În august, Novaya Gazeta Europe a calculat că aproape toate cele mai importante 50 de universități din Rusia își presaseră studenții să se alăture „trupelor de drone”. Dar până în iulie, doar 8000 de persoane fuseseră recrutate, aproximativ 10% din țintă.

Această încercare de a aborda deficitul de recrutare prin vizarea studenților a fost sortită eșecului, potrivit lui Tabalov.

„Din punct de vedere istoric, studenții de sex masculin intră în universități pentru a evita armata, nu pentru a se alătura ei”, a spus el.

O altă strategie a apărut mai târziu în iunie, după ce videoclipurile cu raiduri în masă din Penza, unul dintre cele mai sărace orașe din Rusia, au inundat rețelele de socializare. Acestea arătau ofițeri de poliție și militari, uneori însoțiți de bărbați cu cagule, care păreau să oprească bărbați civili la punctele de control, pe stradă și în transportul public, încărcându-i în microbuze și ducându-i la birourile de recrutare militară, unde unii erau apoi forțați să semneze contracte pentru a lupta în război.



Autoritățile din Penza au negat în repetate rânduri orice implicare în presupusele răpiri și recrutare forțată.

Se presupune că campania Penza face parte dintr-un efort guvernamental mai amplu de a împinge regiunile să recruteze mai mulți soldați și să respecte cotele fără a declara oficial mobilizarea. Conform știrilor, ministerul rus al apărării și-a stabilit un obiectiv oficial de recrutare a 409 000 de soldați contractuali până la sfârșitul anului 2026.

Indiferent de deficitul de recrutare, nu se așteaptă niciun anunț oficial privind o posibilă mobilizare înainte de septembrie, când Rusia va organiza alegerile parlamentare. Deși niciun partid anti-război nu a fost permis să intre în cursă, atât Putin însuși , cât și partidul său de guvernământ, Rusia Unită, se confruntă cu un sprijin în scădere, iar o chemare militară oficială nu ar ajuta poziția politică a liderului rus.