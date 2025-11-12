Peste 100 de tineri au discutat despre parcursul european al Moldovei într-o nouă ediție a „EU Talks”

„Viitorul începe cu noi” a fost tema centrală a unei noi ediții a „EU Talks”, dedicată implicării tinerilor în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Evenimentul – organizat ca activitate satelit a Forumului privind Extinderea Uniunii Europene (UE), care va avea loc la Bruxelles pe 18 noiembrie 2025 – a reunit peste 100 de tineri din întreaga țară, care au discutat despre parcursul și viitorul european al Moldovei.

Evenimentul a fost deschis de Iwona Piórko, ambasadoarea UE în Republica Moldova, și de Cristina Gherasimov, viceprim-ministră pentru Integrare Europeană, care au vorbit despre rolul esențial al implicării tinerilor în procesul de integrare europeană și impactul pozitiv pe care îl au proiectele și inițiativele UE asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor țării. Participanții au avut ocazia să afle direct de la oficialii europeni și moldoveni despre rolul lor în procesul de aderare, despre implicarea civică, reformele necesare pentru aderarea Moldovei la UE și impactul concret al sprijinului european asupra cetățenilor.

„Moldova a făcut pași importanți către Uniunea Europeană – prin reforme, dialog deschis și implicarea tinerilor și a societății civile. Pentru Uniunea Europeană, tinerii ca voi nu reprezintă doar viitorul, ci și prezentul. De aceea există programe precum Erasmus+, EU4Youth, stagii, instruiri și schimburi de experiență – pentru a vă ajuta să creșteți, să vă conectați și să deveniți lideri. Trăim un moment istoric – o perioadă de schimbare și progres. Acesta este un moment al curajului, al unității și al încrederii în viitorul european al Moldovei. Uniunea Europeană este ferm alături de Republica Moldova în această călătorie”, a declarat Iwona Piórko, ambasadoarea UE în Republica Moldova.

Viceprim-ministra Cristina Gherasimov a punctat că tinerii sunt „o voce puternică a societății și cei mai importanți ambasadori ai valorilor europene”.

„În procesul de integrare europeană avem nevoie de ideile, viziunea și implicarea tinerilor. Am întâlnit azi peste 100 de tineri, membri ai Euro cluburilor din întreaga țară. Le-am povestit despre realizările noastre pe agenda europeană și pașii pe care urmează să-i întreprindem de acum încolo. I-am încurajat să continuăm să facem echipă, împreună cu întreaga societate, pentru a mișca lucrurile din loc și pentru a promova valorile europene în fiecare comunitate”, a menționat viceprim-ministra Cristina Gherasimov.

În cadrul evenimentului s-a desfășurat și panelul de discuții „Tinerii inovatori și sprijinul UE”, în care antreprenori și studenți au discutat despre programele de finanțare ale UE și stagiile de mobilitate academică care le-au permis să-și transforme ideile în afaceri sustenabile și proiecte inovatoare.

Unul dintre participanții la panelul de discuții, Daniel Cebotari, masterand și beneficiar al programului Erasmus+, a subliniat cum experiența schimburilor academice europene i-a influențat atât parcursul profesional, cât și dezvoltarea personală.

„Erasmus+ mi-a oferit oportunitatea de a cunoaște tineri din întreaga Europă, de a descoperi perspective noi și de a învăța prin colaborare. Această experiență m-a ajutat să mă dezvolt atât ca profesionist, cât și ca lider. Personal, recomand tuturor să aplice și să beneficieze de programele și inițiativele UE”, a relatat acesta.

Evenimentul „EU Talks” a fost organizat în cadrul proiectului „Comunicare strategică și suport pentru mass-media din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană. Seria de evenimente „EU Talks” reprezintă o platformă de dialog dintre UE și cetățenii Moldovei, care are drept scop să promoveze o mai bună înțelegere a procesului de aderare și a beneficiilor concrete pe care le aduce sprijinul Uniunii Europene în diverse domenii – de la educație și antreprenoriat, până la reforme și dezvoltare comunitară. La evenimentul „EU Talks: Viitorul începe cu noi” au participat membrii rețelei Centrelor de Informare UE și ai Euro Cluburilor, antreprenori și studenți beneficiari ai sprijinului UE au participat la discuții interactive despre integrarea europeană și viitorul Moldovei în Uniunea Europeană.