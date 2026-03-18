Peste 100 de mii de copii din 290 de școli și grădinițe vor beneficia de echipamente digitale și mobilier nou, în cadrul unui proiect finanțat de Banca Mondială

Peste 100 de mii de copii și circa 15 mii de cadre didactice vor beneficia de echipamente digitale pentru consolidarea infrastructurii educaționale în instituții, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Echipamentele vor merge în 290 de școli și grădinițe din întreaga țară, investiția depășind 15,5 milioane de lei, proiectul fiind finanțat de Banca Mondială.

Instituțiile beneficiare fac parte din listele celor 200 de școli și 200 de grădinițe, selectate în baza unui concurs public organizat anterior de MEC, pentru a fi dotate cu mobilier nou, echipamente moderne și materiale didactico-metodice.

Decizia privind achiziția bunurilor aparține nemijlocit administrațiilor instituțiilor, iar în mare parte acestea au fost deja livrate pe parcursul anului 2025, anunță MEC.

„Dotarea instituțiilor reprezintă un pas concret în crearea unui sistem educațional modern și competitiv, capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare”, a spus Marcelina Baleca, șefa Direcției generale de la MEC, în cadrul evenimentului de prezentare și transmitere a bunurilor.

Noul lot de echipamente include peste 1600 de unități de bunuri educaționale, constând în echipamente digitale, tehnică IT, dispozitive interactive și alte resurse necesare desfășurării procesului instructiv-educativ în condiții moderne.

Conform MEC, aceste dotări vor contribui la îmbunătățirea calității educației și la adaptarea procesului educațional la noile cerințe din domeniu. Copiii și cadrele didactice vor avea acces la servicii educaționale performante, cu metode interactive, tehnologii moderne și strategii didactice actuale.

Acțiunea face parte dintr-un program amplu de investiții în educație, care include dezvoltarea și digitalizarea procesului educațional, modernizarea infrastructurii școlare și îmbunătățirea condițiilor de studiu.