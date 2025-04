Permisele de conducere moldovenești ar putea fi recunoscute în Letonia, anunță șeful Legislativului în conferința susținută cu omologul său leton

Președinta Parlamentului Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, se află într-o vizită în R. Moldova în perioada 14 – 15 aprilie. Aceasta susține luni, 14 aprilie, o conferință de presă cu președintele Parlament, Igor Grosu.

„Vizita dumneavoastră demonstrează, din nou, că Letonia este alături de R. Moldova și ne sprijină în parcursul european. Îmi exprim întreaga recunoștință că R. Moldova se regăsește printre țările prioritare care beneficiază de asistență pentru dezvoltare și preluarea bunelor practici, a experienței acumulate de Letonia pentru participarea în conferințele platformelor de parteneriat pentru R. Moldova și pentru sprijinul continuu acordat în cadrul instituțiilor europene. Letonia este unul dintre susținătorii fermi ai acestui parcurs, iar țara lor nu este doar un aliat, ci și un exemplu pentru noi. Acum 10 ani, Letoni a făcut acest pas istoric, aderând la UE. În acești 10 ani ați reușit să construiți o economie puternică, să modernizați infrastructura și să creșteți nivelul de trai al oamenilor. În ultimul an, relația noastră s-a dezvoltat rapid, inclusiv economic, avem peste 60 de companii care activează în prezent în R. Moldova. Pe această cale, vreau să invit investitorii letoni să analizele oportunitățile de afaceri din R. Moldova. Noi în acest an am anunțat o licitație mare pentru energie regenerabilă, eoliană și fotovoltaică, dar avem și proiecte de infrastructură, iar noi credem că oamenii de afaceri din Letonia ar avea avantaje competitive. Acum, anunțăm că suntem în procesul de recunoaștere a permiselor de conducere pentru cetățenii moldoveni din Letonia”, a declarat Igor Grosu

Omoloaga lui Grosu a menționat că Letonia a aderat la UE după 6 ani de negocieri, dar aceasta speră ca R. Moldova să adere mai rapid.

„Sunt onorată să întreprind această vizită în R. Moldova, care este un aliat apropiat și un prieten bun. Am urmărit cu mare atenție evoluțiile voastre pe calea integrării europene, s-au făcut foarte multe, dar încă este foarte mult de lucru. Pentru Letonia negocierile au durat 6 ani, 6 ani de muncă grea, ar trebui să combatem multe forțe, să depășim multe provocări, dar cred că s-a meritat. De aceea, continuăm să vă ajutăm, să vă susținem și pe cale diplomatică, prin intermediul experților, prin sprijin financiar. Trebuie să reținem că democrația are nevoie de mentenanță permanentă, de aceea este important să explicăm beneficiile integrării europene societăților noastre. Vreau să vă dau un exemplu al țării noastre, dacă la începutul anilor 1990 eram legați de 90% cu Rusia, acum este de mai puțin de 5% și am ajuns cu produsele noastre pe piața europeană, unde ne bucurăm de aceleași oportunități. La început când am aderat la UE, salariul nostru mediu era de 300 de euro, astăzi este de 1700 de euro. Sper ca R. Moldova să adere mai rapid și mai ușor decât noi”, a afirmat Daiga Mieriņa.