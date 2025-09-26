Percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere electorală. O persoană a fost reținută

În UTA Găgăuzia au fost desfășurate vineri, 26 septembrie, percheziții în cadrul unui dosar pornit pentru corupere electorală, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit informațiilor acumulate, în perioada 31 august – 10 septembrie, un bărbat de 29 de ani, împreună cu alte persoane, ar fi desfășurat activități ilegale într-o localitate.

„Aceștia ar fi utilizat mijloace bănești sub formă de active virtuale, interzise pe teritoriul R. Moldova, prin intermediul aplicațiilor de tip WEB-banking ale bǎncii Promsvyazbank din Federația Rusǎ, aflatǎ sub sancțiuni internaționale. Prin această schemă se efectuau transferuri de fonduri din conturile persoanelor fizice deținători ai cardurilor bancare «MIR» (Federația Rusă) către conturile proprii deschise la aceeași bancă din Federația Rusă”, a constatat IGP.

Ulterior, conform informațiile, sumele erau convertite și oferite cetățenilor din R. Moldova în lei moldovenești, cu reținerea unui procent drept „comision”.

„Banii erau folosiți pentru a determina alegătorii să-și exercite drepturile electorale în favoarea unui anumit candidat/partid. În timpul perchezițiilor autorizate, efectuate la domiciliul suspectului și al unei femei de 35 de ani din aceeași localitate, oamenii legii au depistat carduri bancare, stickuri de memorie, telefoane mobile, laptopuri, un dosar cu documente, inclusiv trei formulare de «Acord de consimțământ pentru prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal» către «Evrazia» și «Promsviazbank» (Federația Rusă), liste cu persoane din localitate și copii ale actelor de identitate”, a mai adăugat Inspectoratul.

Totodată, potrivit IGP, percheziții au fost desfășurate și la domiciliul unui bărbat de 54 de ani din Ceadîr-Lunga, suspectat că, împreună cu alte persoane, ar fi oferit sume de bani locuitorilor din raion pentru a-i determina să voteze în favoarea unei formațiuni politice susținutǎ de organizația criminalǎ „ȘOR”. „Și în acest caz, sumele proveneau din transferuri efectuate prin aplicațiile băncii PSB din Federația Rusă, folosind carduri «MIR». După conversie, banii erau distribuiți alegătorilor în lei moldovenești, cu reținerea unui comision.”

Astfel, la domiciliul acestuia au fost depistate înscrisuri privind plăți în valoare de aproape 2,325 de milioane de ruble rusești, oferite unor persoane din R. Moldova, telefoane mobile (unul dintre care suspectul a încercat să-l distrugă), alte dispozitive electronice.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore.