Percheziții în Orhei și Chișinău într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor: 26 de persoane au statut de bănuit

50 de percheziții sunt în desfășurare pe teritoriul raionului Orhei și al municipiului Chișinău, în cadrul unei cauze penale ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice „în circumstanțe agravante”, anunță joi, 23 aprilie, Centrul Național Anticorupție (CNA).

Acțiunile de urmărire penală au loc în urma administrării probatoriului aferent alegerilor parlamentare din 2025 și a identificării unor noi circumstanțe relevante pentru dosar.

Potrivit datelor preliminare, cauza penală vizează activitatea unui grup de persoane, din care fac parte primari, consilieri raionali și locali, precum și persoane neangajate în sectorul public.

Aceștia sunt bănuiți că, în perioada premergătoare scrutinului electoral, ar fi pus în aplicare un mecanism infracțional de influențare a alegătorilor.

„Mai exact, persoanele vizate ar fi identificat și recrutat alegători și/sau susținători, cărora le-ar fi promis și oferit bani, bunuri, servicii sau alte foloase, în scopul determinării acestora să-și exercite drepturile electorale într-un anumit mod sau să susțină anumite formațiuni politice. Totodată, aceste acțiuni ar fi fost realizate din surse financiare interzise de lege și nedeclarate în rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor”, a precizat CNA.

De asemenea, în paralel, sunt investigate și acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea de beneficii materiale alegătorilor pentru influențarea comportamentului acestora la vot.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, dispozitive de stocare a informației și alte mijloace de probă relevante pentru cauza penală.

La această etapă, 26 de persoane au statut de bănuit, fiind cercetate în stare de libertate.

CNA precizează că toate persoanele în privința cărora se desfășoară acțiuni de urmărire penală beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.