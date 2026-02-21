Pe 3 martie, vor avea loc alegerile noului rector al USM

Trei candidați participă la alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova. Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității a anunțat că alegerile noului rector vor avea loc pe 3 martie.

Pentru funcția de rector al USM candidează Florentin Paladi, profesor universitar, departamentul Fizica Teoretică „Prof. lu.E. Perlin”, cercetător științific principal. În perioada 2014 – 2021, Florentin Paladi a deținut funcția de prorector pentru activitatea științifică a USM.

La funcția de rector candidează și Dodul Dumitru și Otilia Dandara. Dumitru Dodul deține din 2019 până în prezent funcția de șef al Departamentului Filosofie și Antropologie al USM. În perioada 2012-2019, a fost prodecan al Facultății Istorie și Filosofie a USM.

Otilia Dandara deține din 2021 funcția de prim-prorector, prorector pentru activitatea didactică şi studențească.

Potrivit Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USM, campania electorală pentru alegerea rectorului USM se desfășoară în perioada 16 februarie 2026 – 1 martie 2026. Pe durata campaniei electorale, candidații își pot prezenta programele manageriale în fața comunității academice, în condiții egale, prin dezbateri publice organizate de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică, întâlniri cu facultățile, departamentele, institutele de cercetare și structurile de autoguvernare studențească, precum și prin alte forme de comunicare aprobate de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică, inclusiv în format online, cu respectarea principiilor de transparență și nediscriminare.

Alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova se vor desfășura pe 3 martie 2026.