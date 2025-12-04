PCCOCS: Mașini furate din Franța, de 4 milioane de lei – ridicate, după percheziții la Anenii Noi, Edineț și Ialoveni

Oamenii legii anunță că au deconspirat o schemă de contrabandă cu 14 automobile furate din Franța estimate la circa patru milioane de lei. Procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în comun cu ofițerii Poliției de Frontieră au acumulat mai multe în urma a 15 percheziții efectuate în Edineț, Anenii Noi și Ialoveni, la şase bǎnuiți cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani.

Au fost reținuți doi membri ai grupului infracțional – unul din Azerbaidjan cu permis de şedere în Franța, cǎsǎtorit cu o femeie din Moldova și altul din Anenii Noi.

Conform comunicatului de presă emis de PCCOCS, din Edineț, au fost ridicate două microbuze Mercedes Sprinter fabricate în 2021 și 2022, dintre care unul era anunțat în căutare internațională și face parte din lotul de 18 camioane Mercedes Sprinter sustrase din Franța, cu 14 identificate deja în Moldova, iar al doilea ar fi fost asamblat din piesele altor mașini de același model, furate din Franța. Totodatǎ, din Ialoveni a fost ridicat un alt Mercedes Sprinter care transporta mașini din Franța spre Moldova.

Oamenii legii scriu că, de asemenea, din Edineț au mai fost ridicate mașini de model Renault, Citroen, Peugeot și Ford, iar din Chișinău – Toyota. Totodatǎ, oamenii legii au ridicat acte care confirmă tranzacții de cumpărare-vânzare a mijloacelor de transport importate din statele UE, precum și a mijloacelor bănești în sumă de 63000 lei, 450 euro și 3000 roni.