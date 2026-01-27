Patru magistrați, numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, au depus jurământul la CSM

Patru magistrați, numiți în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, la Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni prin decretul președintei Maiei Sandu au depus marți, 27 ianuarie, jurământul de învestire la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Conform decretului semnat miercuri, 21 ianuarie, de către președinta Maia Sandu, au fost numiți în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă, patru dintre cei 51 de candidați care au câștigat concursul privind suplinirea funcțiilor vacante de judecător în mai multe instanțe judecătorești din R. Moldova, finalizat în iulie 2025.

Numele acestora este:

Ion Bocan – Judecătoria Chișinău ;

; Mihail Josanu – Judecătoria Orhei , sediul Central;

, sediul Central; Maxim Melnic – Judecătoria Bălți, sediul Central;

sediul Central; Ana Schibin – Judecătoria Ungheni;

Ion Bocan, numit la Judecătoria Chișinău, și-a început activitatea juridică în anul 2013, fiind angajat în funcția de grefier la Curtea de Apel Chișinău, unde a activat până în luna noiembrie 2013. În perioada 15 noiembrie 2013-3 octombrie 2016, a deținut funcția de asistent judiciar la Curtea de Apel Chișinău. În perioada 1 octombrie 2016-31 martie 2018, a fost audient al cursurilor de formare inițială a candidaților la funcția de judecător. După absolvirea Institutului Național al Justiției (INJ), în perioada 3 mai 2018-31 martie 2022, a activat în funcția de asistent judiciar în cadrul Judecătoriei Chișinău. Din anul 2019 este formator la INJ. În perioada 23 iunie 2020-2 februarie 2025 a fost consultant național în cadrul Consiliului Europei, iar în perioada 1 ianuarie 2022-30 mai 2022 a activat în calitate de expert la Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova. În perioada 1 iunie 2022-10 februarie 2023 a fost purtătorul de cuvânt al Curții de Apel Chișinău. În perioada 1 aprilie 2022-10 februarie 2023 a activat în funcția de asistent judiciar la Curtea de Apel Chișinău, iar în perioada 13 februarie 2023-31 octombrie 2024 a deținut funcția de șef secția instruire continuă, în cadrul Institutului Național al Justiției. Din 1 februarie 2024, activează ca junior legal expert la European Bank for Reconstruction and Development.

Ion Bocan. Captură de ecran/Youtube.om

Mihail Josanu, numit la Judecătoria Orhei, sediul Central, și-a început activitatea în funcție de specialitate juridică la 3 martie 2014, fiind angajat în cadrul Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău, în funcție de asistent judiciar, unde a activat până la 17 februarie 2015, iar începând cu 18 februarie 2015 până la 3 octombrie 2016 a fost angajat în funcție de asistent judiciar, prin transfer de la Judecătoria Buiucani la Curtea de Apel Chișinău. La 3 august 2018, a fost angajat în cadrul Curții Supreme de Justiție în funcția publică de asistent judiciar, ulterior, fiind numit prin promovare în funcția de șef secție în cadrul Direcției generalizare a practicii judiciare, sistematizare și evidență a legislației, începând cu 1 iunie 2020, unde a activat până la 3 februarie 2023. Din 6 februarie 2023, activează în calitate de consultant (jurist) în cadrul Serviciului juridic al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

Mihail Josanu. Captură de ecran/Youtube.om

Maxim Melnic, numit la Judecătoria Bălți, sediul Central, și-a început activitatea juridică în anul 2012, în funcția de jurist la SRL „Viografic”, iar în perioada 2 martie 2015-2 iulie 2020 a activat în funcția de ofițer de urmărire penală în cadrul Inspectoratului de Poliție Briceni. În perioada 15 octombrie 2018-15 aprilie 2020, a fost audient al cursurilor de formare inițială a candidaților la funcția de judecător. Ulterior, în perioada 23 noiembrie 2020-14 decembrie 2022, a activat în funcția de asistent judiciar la Curtea Supremă de Justiție, iar în perioada 15 decembrie 2022-8 noiembrie 2024 a activat în funcția de inspector superior, în cadrul Serviciului Vamal. Din 25 octombrie 2024, activează în calitate de avocat stagiar la CA „Holban Ion”.

Maxim Melnic. Captură de ecran/Youtube.om

Ana Schibin, numită la Judecătoria Ungheni, și-a început activitatea juridică în anul 2014, fiind angajată în funcția de grefier la Curtea de Apel Chișinău, iar în perioada aprilie 2016-octombrie 2020 a activat în funcția de asistent judiciar, în cadrul Curții de Apel Chișinău. În perioada 19 octombrie 2020-19 aprilie 2022, a fost audientă a cursurilor de formare inițială a candidaților la funcția de judecător. După absolvirea Institutului Național al Justiției, în perioada decembrie 2022-decembrie 2024 a activat ca avocat stagiar la CA „Dina Schibin”. Din decembrie 2024 activează ca avocat la CA „Schibin Ana”.