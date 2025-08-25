Patru jurnaliști, printre cei 20 de oameni uciși în atacul asupra unui spital din Gaza

Un cameraman Reuters și un jurnalist Associated Press se aflau printre cei uciși în atacul de la spitalul Nasser. Un alt jurnalist lucra pentru Al Jazeera, scriu AFP și BBC, citați de News.ro.

Cel puțin 20 oameni, printre care patru jurnaliști care lucrau pentru presa internațională, au fost uciși într-un atac israelian asupra spitalului Nasser din Khan Younès, din sudul Fâșiei Gaza, a anunțat un oficial al serviciului palestinian de urgență, Mahmoud Bassal.

Armata israeliană a confirmat atacul și a spus că șeful statului major general a ordonat o anchetă.

„IDF regretă orice prejudiciu adus persoanelor neimplicate și nu vizează jurnaliștii ca atare. IDF acționează pentru a reduce pe cât posibil prejudiciile aduse persoanelor neimplicate, menținând în același timp siguranța trupelor IDF”, a precizat o declarație oficială.

Potrivit lui Bassal, primul atac a fost lansat cu o dronă și a fost urmat de un bombardament aerian care a avut loc în timp ce răniții erau evacuați. Având în vedere restricțiile impuse presei de către Israel în Gaza și dificultățile de acces pe teren, AFP nu a putut să verifice în mod independent bilanțurile și afirmațiile autorităților locale sau ale armatei israeliene.

Al Jazeera a anunțat moartea la fața locului a unuia dintre fotojurnaliștii și reporterii săi, Mohammad Salama, la două săptămâni după ce a pierdut patru jurnaliști și doi freelanceri într-un atac țintit al armatei israeliene.

Agenția de presă Reuters a indicat de asemenea că unul dintre jurnaliștii uciși și unul dintre cei răniți făceau parte din echipa sa. Agenția americană Associated Press (AP) a declarat că a patra jurnalistă ucisă, Mariam Dagga, colabora cu instituția, dar că nu se afla în misiune pentru agenție în momentul incidentului.

Mai multe persoane rănite, unele acoperite de sânge, au fost îngrijite la spital după atacuri, a constatat un fotograf AFP prezent la fața locului. Spitalul Nasser este una dintre ultimele instituții medicale încă parțial funcționale din Fâșia Gaza.