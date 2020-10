Patru de la PRO-Moldova. Deputata Ruxanda Glavan anunță că își suspendă calitatea de membru de partid: „Rămân aproape”

Plecările de la PRO-Moldova continuă. Câteva minute în urmă, deputata Ruxanda Glavan, fosta ministră a Sănătății a anunțat că își suspendă calitatea de membru al formațiunii.

Anunțul a fost făcut pe pagina sa de facebook. Glavan spune însă că rămâne în opoziție și că își va „continua activitatea în calitate de deputat neafiliat, în opoziție, până la alegerile parlamentare anticipate, care consider că trebuie să aibă loc în primăvară”.

Ruxanda Glavan este ce-a de-a patra deputată care pleacă de la PRO-Moldova. Cu câteva ore mai devreme, formațiunea a fost părăsită de Sergiu Sîrbu, Grigore Repesciuc și Eleonora Graur.

Vedeți mai jos mesajul integral al deputatei.

În luna mai a acestui an eram în situația de a alege dacă îmi continui activitatea în calitate de deputat neafiliat sau să mă alătur foștilor colegi, care au creat grupul parlamentar PRO MOLDOVA. Sunt un om de echipă, dispusă și pregătită să pun umărul pentru a găsi cele mai potrivite soluții pentru problemele oamenilor și decizia de aderare a fost una asumată, dar luată cu precauție maximă. Și asta deoarece am învățat unele lecții din școala politică …Toate experiențele din trecut, însă, nu mă doboară, ci mă fac și mai puternică. Dar pentru început trebuie să mă opresc aici, pentru a nu permite ca situația să ia o întorsătură și mai anapoda. Îmi suspend calitatea de membru de partid. Pentru a evita orice speculații, interpretări și teorii conspirative, precizez ca nu ader la niciun alt partid, nici măcar “neoficial” – cum le place unora sa zică. Voi face echipa cu toți cei care sunt anti-Dodon! Îmi voi continua activitatea în calitate de deputat neafiliat, în opoziție, până la alegerile parlamentare anticipate, care consider că trebuie să aibă loc în primăvară.La alegerile prezidențiale avem încă o ocazie să o luăm de la capăt, să construim țara cu oameni buni și demni. Opinia mea rămâne neschimbată: Igor Dodon trebuie să plece în istorie. Rămân aproape!