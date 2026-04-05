Peste 100 de localități din R. Moldova au beneficiat de iluminat stradal cu sprijinul Uniunii Europene
În ultimii 3 ani, peste 100 de localități din R. Moldova au beneficiat de modernizarea sau extinderea iluminatului stradal cu sprijin european, fie prin finanțare directă a Uniunii Europene, fie prin programe naționale cofinanțate, potrivit Delegației UE în R. Moldova.
„Datorită acestor investiții, gradul de iluminare a străzilor în orașele din Moldova a ajuns la peste 82%”, conform Delegației.
Delegația UE din R. Moldova mai scrie că pentru cetățeni, acest lucru nu înseamnă doar „becuri pe stâlpi”, ci:
- Facturi mai mici pentru primării: Tehnologia LED consumă cu până la 50-70% mai puțin;
- Mai multă siguranță: Străzi mai sigure pe timp de noapte;
- Independență: Energie produsă local prin panouri solare care alimentează becurile stradale;
În acest context, Delegația prezintă schimbările care au avut loc la Drăgănești, care au fost realizate cu suportul financiar al Uniunii Europene.