Peste 100 de localități din R. Moldova au beneficiat de iluminat stradal cu sprijinul Uniunii Europene

În ultimii 3 ani, peste 100 de localități din R. Moldova au beneficiat de modernizarea sau extinderea iluminatului stradal cu sprijin european, fie prin finanțare directă a Uniunii Europene, fie prin programe naționale cofinanțate, potrivit Delegației UE în R. Moldova.

„Datorită acestor investiții, gradul de iluminare a străzilor în orașele din Moldova a ajuns la peste 82%”, conform Delegației.

Delegația UE din R. Moldova mai scrie că pentru cetățeni, acest lucru nu înseamnă doar „becuri pe stâlpi”, ci:

Facturi mai mici pentru primării: Tehnologia LED consumă cu până la 50-70% mai puțin;

Mai multă siguranță: Străzi mai sigure pe timp de noapte;

Independență: Energie produsă local prin panouri solare care alimentează becurile stradale;

În acest context, Delegația prezintă schimbările care au avut loc la Drăgănești, care au fost realizate cu suportul financiar al Uniunii Europene.