Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie

Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat astăzi 29 august, în campania electorală. „Mergem în direcția corectă: UE, pace, dezvoltare” – este mesajul candidaților pentru următoarea lună, au declarat în cadrul evenimentului, care a avut loc în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”.

Președintele PAS, Igor Grosu, a fost primul care a ținut un discurs la lansarea în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

„În toamnă avem o luptă importantă, la fel ca și alte lupte importante pe care le-am dat, și noi o să o dăm și pe aceasta cu demnitate, pentru că noi avem cu ce merge la oameni, avem ce le spune și suntem sinceri și curați în intențiile noastre”, a declarat Igor Grosu.

Și ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a ținut un discurs, menționând că „au mai rămas o sută de metri ca să ne rupem de comunism și de dictatura”.

Pe siteul oficial al formațiunii au fost prezentate cele cinci angajamente PAS pentru următorii 4 ani:

„ Grijă pentru pace și viitor : Semnarea tratatului de aderare la UE până în 2028, înainte de finalul celui de-al doilea mandat al Președintei Maia Sandu.

: Semnarea tratatului de aderare la UE până în 2028, înainte de finalul celui de-al doilea mandat al Președintei Maia Sandu. Grijă pentru veniturile moldovenilor : Dublarea veniturilor populației active (salariați în mediul privat, profesori, medici, polițiști, liber-profesioniști etc.)

: Dublarea veniturilor populației active (salariați în mediul privat, profesori, medici, polițiști, liber-profesioniști etc.) Grijă pentru economie : De 2 ori mai mari vânzările de mărfuri și servicii autohtone din Republica Moldova în toată lumea.

: De 2 ori mai mari vânzările de mărfuri și servicii autohtone din Republica Moldova în toată lumea. Grijă pentru infrastructură : Repararea a 3000 km de drum, astfel, ca până în 2029, toate drumurile naționale și regionale din țară să fie într-o stare bună și foarte bună.

: Repararea a 3000 km de drum, astfel, ca până în 2029, toate drumurile naționale și regionale din țară să fie într-o stare bună și foarte bună. Grijă pentru tradiții: Crearea unui program de promovare a culturii și tradițiilor noastre naționale, prin care vor fi finanțate evenimente din țară și din diaspora”, potrivit PAS.

Partidul Acțiune și Solidaritate a prezentat lista candidaților la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare din toamnă

Potrivit lui Igor Grosu, președintele partidului PAS, primii zece pe listă sunt Igor Grosu, Dorin Recean, Doina German, Nicu Popescu, Marcel Spatari, Veronica Roșca, Mihai Popșoi, Bolea Vladimir, Liliana Nicolăescu, Nichita Anastasia.

Cei 101 candidați la funcția de deputat, înscriși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), și-au declarat averile la Comisia Electorală Centrală (CEC).

Ziarul de Gardă a analizat câteva dintre declarațiile de avere și interese personale ale candidaților care nu fac parte din PAS, dar au fost invitați să candideze pe lista formațiunii, printre aceștia: Nicolae Botgros, Maria Acbaș, Anastasia Nichita și Maxim Potârniche.

