Parlamentul a susținut, în prima lectură, retragerea definitivă a R. Moldova din organele statutare ale Comunității Statelor Independente

Parlamentul a votat, în prima lectură, pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a Protocolului aferent, precum și a Statutului CSI. După ce Parlamentul va denunța Acordurile, bugetul de stat va economisi circa 3,1 milioane de lei, reprezentând plata anuală către bugetul CSI, potrivit comunicatului Parlamentului. De asemenea, denunțarea Acordului CSI este o acțiune firească și inevitabilă în realizarea obiectivului de aderare la Uniunea Europeană (UE).

Denunțarea acestor Acorduri a fost inițiată de Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că valorile și principiile fundamentale ale CSI nu sunt respectate, în special prevederea conform căreia statele membre recunosc și respectă reciproc integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor existente.

„Acest principiu, care a stat la baza constituirii CSI, este încălcat de Federația Rusă, care desfășoară un război împotriva Ucrainei, a comis acte de agresiune împotriva Georgiei și menține ilegal trupe militare pe teritoriul R. Moldova”, se arată în comunicat.

Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente și Protocolul la acest Acord au fost semnate în decembrie 1991 de către 11 state ex-sovietice, inclusiv R. Moldova. Scopul principal al Acordului și Protocolului a fost consemnarea încetării existenței URSS și formarea CSI. La rândul său, Statutul CSI, semnat în 1993, stabilește principiile de bază pe care se constituie Comunitatea.

Relațiile cu statele membre CSI vor continua după denunțare pe platforme bilaterale și multilaterale, iar R. Moldova va rămâne parte la mai multe tratate ale CSI, în special în domeniul comercial-economic și social.

Până în prezent, R. Moldova a denunțat aproximativ 70 de acorduri cu CSI, în cadrul unui proces continuu de aliniere a politicilor naționale și de modernizare a cadrului legislativ și economic al țării la standardele și normele UE. Proiectele urmează a fi supuse dezbaterilor în lectura a doua.