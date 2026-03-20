VIDEO Ședința Parlamentului: Proiectul de lege privind denunțarea Statutului Comunității Statelor Independente a fost susținut în prima lectură

Vineri, 20 martie, are loc ședința plenară a Parlamentului. Pe agenda deputaților sunt mai multe proiecte lege, inclusiv examinarea, în lectura a doua a proiectului privind activitatea agenților imobiliari. La fel, aleșii poporului vor dezbate proiectul de lege pentru denunțarea Statutului Comunității Statelor Independente, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993, dar și proiectul de lege privind lanțurile scurte de aprovizionare cu produse agroalimentare.

UPDATE 20:30 Ședința Parlamentului s-a încheiat.

UPDATE 20:28 Cu 58 de voturi pentru și 28 contra, proiectul de lege privind denunțarea Statutului Comunității Statelor Independente, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993 a fost susținut în prima lectură.

UPDATE 19:55 Au loc luările de cuvânt ale deputaților.

UPDATE 19:45 Mihai Popșoi prezintă proiectul de lege pentru denunțarea Statutului Comunității Statelor Independente, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993.

UPDATE 19:40 După sesiunea de întrebări și luările de cuvânt ale deputaților, denunțarea Acordului de constituire a CSI și a Protocolului la Acordul de constituire a CSI a fost votată de 59 de deputați în prima lectură. 17 deputați au votat contra iar alți 12 nu au votat.

UPDATE 19:05 În acest moment au loc luările de cuvânt ale deputaților, după sesiunea de întrebări privind denunțarea Acordului de constituire a CSI și a Protocolului la Acordul de constituire a CSI.

UPDATE 17:23 Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi prezintă proiectul de lege pentru denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente, întocmit la Minsk la 8 decembrie 1991, și a Protocolului la Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente, întocmit la Alma-Ata la 21 decembrie 1991

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a scris că denunțarea acestor tratate fondatoare ale CSI nu presupune și nu condiționează încetarea participării Republicii Moldova la alte acorduri încheiate în cadrul CSI, care aduc beneficii concrete cetățenilor noștri și economiei naționale. Astfel, R. Moldova va continua să aplice în relațiile cu statele membre CSI a tratatelor preponderent în domeniul comercial-economic, cum ar fi Acordul privind zona de liber schimb, atât timp cât acestea servesc intereselor economice ale țării.

„Libera circulație a cetățenilor R. Moldova în statele CSI la fel nu va fi afectată de această decizie, fiind reglementată în mare parte prin acorduri bilaterale în vigoare. Denunțarea statutului de stat participant la CSI va genera și economii pentru bugetul de stat de circa 3,1 milioane de lei anual (cotizație anuală de membru). În ultimii doi ani, R. Moldova a inițiat un proces amplu de examinare a relevanței și aplicabilității tratatelor încheiate în cadrul CSI. Până în prezent, din cele 283 de acorduri CSI, 71 au fost deja denunțate de țara noastră, iar aproximativ 60 sunt în proces de examinare”, a comunicat MAE.

UPDATE 17:22 Cu 63 de voturi, a fost aprobată Declarația Parlamentului cu privire la condamnarea Federației Ruse pentru contaminarea transfrontalieră a fluviului Nistru și prejudiciul adus securității alimentării cu apă și sănătății publice a populației R. Moldova.

UPDATE 17:14 Audierea ministrului Mediului s-a încheiat.

UPDATE 16:05 „Ceea ce vedem astăzi pe râu nu este un accident natural, ci consecința directă a războiului de la granița noastră. Agresiunea Rusiei ne lovește tot mai mult – de la dronele care ne încalcă spațiul aerian până la poluarea resurselor noastre strategice de apă, provocând o problemă națională, cu riscuri directe asupra sănătății publice și securității statului”, a declarat Gheorghe Hajder în ședința plenară a Parlamentului.

UPDATE 15:21 Serghei Diaconu, directorul Centrului Național de Management al Crizelor a declarat că până la acest moment, în contracararea crizei de pe Nistru s-au implicat: 850 de persoane, 266 de unități de tehnică, au fost livrate 620,3 tone de apă potabilă și tehnică, 274 de probe de laborator.

„Pe lângă asta, am avut asistență din partea României, în trei tranșe, cu personal, tehnică și utilaj suplimentar”, a spus Diaconu.

UPDATE 15:15 Gheorghe Hajder a declarat că autoritățile din R. Moldova nu pot obține mai multe informații despre sursa poluării râului Nistru, „având în vedere că hidrocentrala Novodnestrovsk reprezintă o infrastructură critică a Ucrainei. Este protejată sunt legea marțială, secret de stat. Colegii ne-au anunțat că sursa a fost stopată”, a declarat ministrul Mediului.

UPDATE 14:45 Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder prezintă situația cu privire la poluarea râului Nistru și impactul asupra mediului și sănătății populației.

UPDATE 13:40 La ședință a fost anunțată o pauză până la ora 14:30.

UPDATE 13:39 Proiectul de lege a fost susținut de 73 de deputați.

UPDATE 12:55 Ședința continuă cu prezentarea unui proiect de lege similar, cu privire la aprovizionarea în lanț scurt cu produse agroalimentare. Proiectul este prezentat de deputata Ana Țurcan-Oboroc.

„Proiectul de lege privind aprovizionarea prin lanț scurt cu produse agroalimentare prevede achiziționarea acestora nu doar de către instituțiile de stat, dar şi de către rețelele comerciale. Totodată, sporeşte nivelul de siguranță a alimentelor, deoarece propune înregistrarea tuturor producătorilor mici şi mijlocii în Registrul Furnizorilor prin Lanț Scurt şi eliberarea certificatelor de conformitate, de inofensivitate şi fitosanitare ale produselor în mod electronic, astfel la ele având acces orice autoritate contractantă din domeniul public sau privat”, se arată nota de fundamentare a proiectului.

UPDATE 12:54 După sesiunea de întrebări și luări de cuvânt, proiectul de lege privind lanțurile scurte de aprovizionare cu produse agroalimentare a fost votat în prima lectură de 65 de deputați.

UPDATE 12:08 Deputatul Radu Marian prezintă proiectul de lege privind lanțurile scurte de aprovizionare cu produse agroalimentare.

Proiectul stabilește cadrul juridic pentru promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare cu produse agroalimentare în Republica Moldova. Prin această inițiativă legislativă, autorii își propun să dezvolte un sistem alimentar durabil și rezilient, care să reducă impactul asupra mediului și să contribuie la dezvoltarea regională echilibrată, se arată în comunicatul Parlamentului.

Conform autorilor, proiectul de lege stabilește că un lanț scurt de aprovizionare este cel în care există un singur intermediar între producătorul primar și consumatorul final. Consumatorii vor putea identifica mai ușor lanțurile scurte de aprovizionare, deoarece punctele de vânzare și unitățile publice vor aplica logouri oficiale care vor indica acest lucru. Totodată, Guvernul va institui un Registru național al lanțurilor scurte de aprovizionare.

Documentul conține și un capitol care se referă la integrarea lanțurilor scurte de aprovizionare în achizițiile publice. Astfel, la aplicarea criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, autoritatea contractantă va putea acorda punctaj suplimentar ofertelor care fac parte dintr-un lanț scurt de aprovizionare.

UPDATE 12:07 În prima lectură, proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat, a fost votat de 68 de deputați.

UPDATE 11:59 Deputatul Lilian Carp prezintă în prima lectură proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat.

„Prin modificările propuse, se va întări capacitatea de protecție a oficialilor de rang înalt şi se va asigura o cooperare mai eficientă între Serviciul de Protecție şi Pază de Stat şi autoritățile competente ale Uniunii Europene, în scopul protejării personalităților care necesită măsuri speciale de securitate”, se arată în nota informativă a proiectului.

UPDATE 11:56 Cu 80 de voturi, proiectul de lege privind ratificarea Protocolului de amendare a Convenției pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, semnat la Strasbourg la 9 februarie 2023, a fost susținut în prima și a doua lectură.

UPDATE 11:41 În plen este prezentat proiectul de lege privind ratificarea Protocolului de amendare a Convenției pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, semnat la Strasbourg la 9 februarie 2023.

Eduard Serbenco, secretar de stat la Ministerului Justiției, prezintă proiectul.

UPDATE 11:40 În prima și a doua lectură, 74 de deputați au votat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina cu privire la cooperarea în domeniul repatrierii copiilor neînsoțiți la locul habitual de trai al acestora, semnat la Kiev la 10 februarie 2026.

UPDATE 11:32 Vasile Cușcă, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prezintă proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina cu privire la cooperarea în domeniul repatrierii copiilor neînsoțiți la locul habitual de trai al acestora, semnat la Kiev la 10 februarie 2026.

Acordul stabilește un mecanism interstatal de cooperare pentru identificarea, protecția și repatrierea în siguranță a copiilor neînsoțiți aflați pe teritoriul celor două state.

Documentul va permite intervenții mai rapide și o colaborare directă între autoritățile competente din R. Moldova și Ucraina, în conformitate cu standardele internaționale în domeniul protecției drepturilor copilului.

„Prin acest Acord consolidam cooperarea dintre R. Moldova și Ucraina în sprijinul copiilor aflați în situații vulnerabile. Este un angajament comun de acțiune rapidă și coordonată, pentru ca fiecare copil neînsoțit să fie protejat și să poată reveni în siguranță în locul său de trai permanent”, a precizat Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

UPDATE 11:29 În prima lectură, 66 de deputați au susținul proiectul de lege pentru aderarea R. Moldova la Convenția privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996.

UPDATE 11:22 Este prezentat proiectul de lege pentru aderarea R. Moldova la Convenția privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996.

La tribună a ieșit secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță.

„Odată cu aplicarea Convenției, navele moldovenești sau cele care tranzitează porturi în țara noastră vor putea opera în condiții de răspundere limitată, ceea ce încurajează investițiile şi parteneriatele bilaterale. De asemenea, proprietarii de nave moldovenești vor beneficia de aceleași limite de răspundere ca şi ceilalți operatori internaționali, evitând discriminarea în raporturile bilaterale”, a scris Parlamentul.

Autoritățile menționează că această Convenție facilitează cooperarea bilaterală și multilaterală deoarece oferă un cadru juridic comun pentru soluționarea litigiilor și reducerea riscurilor comerciale, asigurând totodată previzibilitate pentru partenerii țării noastre în transportul maritim și reducând riscul de litigii costisitoare.

Potrivit datelor statistice, în perioada 2018–2024, pe teritoriul țării noastre au fost transportate 335 169 mii de tone de mărfuri, dintre care doar 3,17% cu transport fluvial.

UPDATE 11:21 Proiectul de lege privind modul de asigurare tehnico-materială și alte aspecte de activitate ale unor autorități administrative din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a fost votat în prima lectură de către 61 de deputați.

UPDATE 11:11 În plen se examinează proiectul de lege privind modul de asigurare tehnico-materială și alte aspecte de activitate ale unor autorități administrative din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

„Principalele prevederi ale proiectului vizează modificarea cadrului normativ în domeniul dotării, asigurării tehnico-materiale a unor autorități administrative din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit căruia normele de asigurare tehnico-materială vor fi stabilite de către MAI, la propunerea conducătorilor autorităților administrative din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Proiectul este prezentat în prima lectură de secretara de stat a Ministerului Afacerilor Interne, Diana Salcuțan.

UPDATE 11:10 Proiectul de lege privind costurile expertizei judiciare a fost votat în lectura a doua de 62 de deputați.

UPDATE 11:04 Deputații examinează în lectura a doua proiectul de lege privind costurile expertizei judiciare.

Se propune ca expertiza judiciară sau cea extrajudiciară să se efectueze cu condiția ca solicitantul să achite în prealabil costurile acesteia. Tarifele sunt aprobate de Guvern. Plata pentru expertizele judiciare se va face în avans și în cauzele civile. În cauzele penale sau contravenționale, costurile vor fi acoperite din contul și în limitele bugetului aprobat al instituției publice de expertiză judiciară, cu excepția cazurilor în care efectuarea expertizei este solicitată de părți. Tot din contul bugetului instituției publice de expertiză judiciară vor fi acoperite expertizele efectuate în scopul instituirii unei măsuri de ocrotire judiciară, a comunicat, Legislativul.

Inițiativa legislativă mai prevede că, în cazul în care solicitantul are o situație materială precară, este о persoană cu dizabilități sau este pensionar, taxele pentru expertiza judiciară pot fi reduse cu până la 50%. Acest lucru se realizează prin decizia conducătorului instituției publice de expertiză judiciară sau a expertului judiciar căruia i-a fost dispusă efectuarea expertizei.

UPDATE 11:04 Examinarea proiectului privind activitatea agenților imobiliari a fost amânată pentru o ședință ulterioară. La fel, a fost amânată examinarea proiectului de lege ce vizează taxa pe valoarea adăugată și accizele.

UPDATE 10:43 Propunerea de a scoate de pe ordinea de zi proiectul de lege pentru denunțarea Statutului Comunității Statelor Independente nu a fost susținută de majoritatea deputaților.

UPDATE 10:33 La fel, solicitarea a fi audiat premierul Munteanu, în legătură cu creșterea numărului personalului Cancelariei de Stat, nu a primit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:30 Solicitarea a audia viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în contextul apariției în spațiul public a unui document cu privire un concept de reintegrare a țării, nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:25 A fost solicitată audierea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, în contextul poluării râului Nistru. Inițiativa a întrunit 93 de voturi. Detalii despre când va fi audiat ministrul vor fi oferite ulterior de secretariatul Legislativului.

UPDATE 10:15 La începutul ședinței și-au înregistrat prezența 94 de deputați.

În perioada 18–19 martie au avut loc mai multe ședințe ale comisiilor parlamentare.

Comisia economie, buget și finanțe a audiat raportul ANRE privind monitorizarea pieței produselor petroliere a Republicii Moldova pentru anul 2025. Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde a organizat audieri publice privind implementarea Legii nr. 209/2016, cu referire la deșeurile rezultate din activitatea medicală. La ședința Comisiei pentru control al finanțelor publice au fost audiate rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru anul 2024. De asemenea, a fost examinat raportul de audit al performanței privind administrarea întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital majoritar de stat.