Parlamentul a ratificat Acordul cu Ucraina privind repatrierea copiilor neînsoțiți și celor rămași fără ocrotire părintească

R. Moldova și Ucraina vor coopera în domeniul repatrierii copiilor neînsoțiți la locul de trai al acestora. Parlamentul a ratificat Acordul încheiat între cele două țări, informează Parlamentul.

Acordul stabilește cadrul legislativ și instituțional prin care autoritățile din R. Moldova și Ucraina vor putea acorda asistență promptă și eficientă pentru restabilirea drepturilor copiilor neînsoțiți sau aflați în situație de risc, în vederea repatrierii acestora la reședința lor obișnuită, se arată în comunicat.

În conformitate cu prevederile Acordului, R. Moldova și Ucraina vor coopera pentru acoperirea cheltuielilor suportate în procesul de repatriere, precum și asigurarea asistenței sociale și juridice pentru copii. Totodată, documentul prevede schimbul de informații necesare pentru soluționarea eficientă a situațiilor în care se află acești copii.

Acordul a fost semnat la Kiev, la 10 februarie 2026. Documentul este în concordanță cu o serie de tratate internaționale, inclusiv Convenția ONU privind drepturile copilului, Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane.

Din 2007 și până în prezent, în Republica Moldova au fost repatriați 516 copii din diverse state, în majoritatea cazurilor, după ce au rămas fără ocrotire părintească.