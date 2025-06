Organizatorii marșului Pride, amendați de carabinieri pentru blocarea carosabilului. Președinta GENDERDOC-M: „Refuzăm să ne recunoaștem vina. Este o chestiune de principiu”

Organizatorii marșului Pride din 15 iunie au fost amendați de carabinieri cu 1500 de lei, pentru că în timpul evenimentului ar fi blocat carosabilul, fără a avea o permisiune în acest sens. Anunțul despre sancțiune a fost făcut marți, 24 iunie, de către Angelica Frolov, directoarea centrului GENDERDOC-M, care spune că „este o sumă relativ mică”, dar „un precedent periculos împotriva dreptului la libertatea întrunirilor”.

Astfel, directoarea centrului GENDERDOC-M anunță că va contesta amenda, inițiind o strângere de fonduri.

„Cred că ați văzut cum a început marșul din acest an. Carabinierii ne-au anunțat că nu au primit indicații de la Primărie și nu vor bloca carosabilul, iar noi trebuie să mergem pe trotuar. Știți problema trotuarului de pe București: îngust, distrus, cu găuri. Dar chiar dacă era unul lat „cu plitcă”, pentru marș ar fi însemnat un regres. Această cerință am perceput-o drept abuzivă, discriminatorie și intimidantă. Am refuzat să ne conformăm și am blocat noi înșine carosabilul. Drept urmare, pe numele celor responsabili pentru marș – pe numele meu și al lui Vasile Micleușanu a fost întocmit un proces-verbal pentru blocarea benzii de circulație, o amendă 1500 de lei. Este o sumă relativ mică, dar noi refuzăm să ne recunoaștem vina. Este o chestiune de principiu și un precedent periculos împotriva dreptului la libertatea întrunirilor.