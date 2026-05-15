Opt cazuri de febră Q, înregistrate în R. Moldova: care sunt simptomele și ce recomandă specialiștii pentru reducerea riscului de infectare

Opt cazuri de febră Q au fost înregistrate în R. Moldova, în perioada 16 aprilie – 13 mai 2026, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Diagnosticul a fost confirmat de Laboratorul național de referință în infecții cu risc sporit. Șapte cazuri au fost raportate la persoane adulte, iar unul la un copil de 10 ani.

Din numărul total de cazuri, șase au fost înregistrate în municipiul Chișinău și câte unul în raioanele Cahul și Cantemir.

Pacienții au prezentat simptome specifice bolii, inclusiv febră înaltă (39–40°C), frisoane, slăbiciune pronunțată, cefalee, dureri musculare și articulare.

În urma anchetelor epidemiologice s-a constatat că între cazurile înregistrate nu există legături epidemiologice, persoanele fiind infectate din surse diferite.

„În contextul înregistrării acestor cazuri, ANSP a dispus intensificarea măsurilor de supraveghere epidemiologică și a informat instituțiile medico-sanitare pentru sporirea vigilenței în depistarea precoce a persoanelor cu simptome sugestive. Totodată, a fost notificată ANSA pentru inițierea măsurilor necesare, în contextul caracterului zoonotic al infecției”, a menționat ANSP.

Febra Q este o boală infecțioasă cauzată de bacteria Coxiella burnetii. Principala sursă de infecție o reprezintă animalele domestice – în special ovinele, caprinele și bovinele – care pot elimina bacteria prin secreții, urină, fecale sau produse rezultate în timpul fătărilor, chiar și în lipsa semnelor de boală.

Infecția la om se poate transmite prin:

inhalarea particulelor de praf contaminate;

contact direct cu animale infectate sau produse provenite de la acestea;

consumul de lapte crud sau produse lactate nepasteurizate.

Perioada de incubație este, de regulă, de 2–3 săptămâni, dar poate varia între 1 și 6 săptămâni.

„Deși majoritatea cazurilor au o evoluție favorabilă în urma tratamentului, forme severe pot apărea la persoanele cu afecțiuni cronice, femeile însărcinate și persoanele imunocompromise”, a precizat ANSP.

Pentru reducerea riscului de infectare, ANSP recomandă:

respectarea igienei mâinilor după contactul cu animalele;

consumul exclusiv de lapte pasteurizat sau fiert;

evitarea procurării produselor lactate din surse neautorizate;

utilizarea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor sau în timpul curățării adăposturilor;

eliminarea și gestionarea corectă a deșeurilor animaliere.

La apariția simptomelor precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee, populația este îndemnată să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventualul contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate.

Ultimele cazuri de febră Q în R. Moldova au fost raportate în anul 2017, când au fost înregistrate patru cazuri. Până în anul 2017, cazuri sporadice erau raportate anual.