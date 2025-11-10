Opt ani de închisoare pentru un bărbat care a jefuit o instituție de microfinanțare din Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de tâlhărie pe un bărbat în vârstă de 33 de ani. După cum se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale, instanța l-a condamnat la 8 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit probelor administrate de procurori, în seara zilei de 23 aprilie 2025, inculpatul, purtând o mască medicinală pentru a-și ascunde identitatea, a pătruns în incinta unei instituții de creditare nebancară din sectorul centru al municipiul Chișinău și a amenințat angajata de la casierie cu un obiect asemănător unei arme, cerându-i să-i predea toate mijloacele bănești aflate în gestiune.

„Sub presiunea amenințărilor, femeia a introdus banii într-o sacoșă aruncată de atacator, care a sustras astfel 47 000 de lei. După ce a părăsit locul faptei, inculpatul s-a deplasat, inițial, într-o altă localitate pentru a ascunde o parte din bani, iar restul sumei a cheltuit-o, ulterior, în străinătate”, a menționat Procuratura Generală.

În timpul procesului, bărbatul și-a recunoscut vina, explicând că acțiunile sale au fost determinate de datoriile pe care le avea și de nevoia de a obține bani rapid.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.