Muntenegru intră în faza finală a aderării la UE după 14 ani de negocieri: ce etape urmează

După 14 ani de negocieri, Muntenegru face pași decisivi spre aderarea la Uniunea Europeană. Procesul a intrat în faza finală, odată cu decizia statelor membre ale UE de a începe redactarea tratatului de aderare — documentul juridic care va stabili condițiile intrării Muntenegrului în blocul comunitar.

Ambasadorii celor 27 de state membre au convenit crearea unui grup de lucru ad hoc pentru elaborarea acestui document, un pas descris drept „un moment-cheie” de către președintele Consiliului European, António Costa. Este pentru prima dată când se ajunge la această etapă de la aderarea Croației în 2013.

În prezent, Muntenegru a închis provizoriu 14 capitole de negociere din totalul de 33 (sau 35, conform diferitelor etape tehnice ale procesului), iar autoritățile lucrează la finalizarea reformelor necesare pentru a închide restul capitolelor.

În prezent, situația se prezintă astfel:

14 din cele 33 de capitole de negociere au fost închise provizoriu,

urmează finalizarea și aprobarea tratatului de aderare,

semnarea și ratificarea acestuia de către toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene,

autoritățile de la Muntenegru își propun ca aderarea să aibă loc până în 2028.

Muntenegru este în prezent cel mai avansat candidat din Balcanii de Vest, înaintea altor state precum Albania. Deși nu face parte din zona euro, țara utilizează deja moneda euro în mod unilateral, ceea ce o apropie și mai mult de structurile economice ale Uniunii.

Dacă ritmul reformelor se menține, Muntenegru ar putea deveni primul stat care aderă la UE după mai bine de un deceniu, marcând o nouă etapă în politica de extindere a blocului comunitar.

Parcursul Republicii Moldova către aderarea la UE

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022.

La 17 iunie 2022, Comisia Europeană a emis avizul său privind această cerere de aderare.

La 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată și a invitat Comisia Europeană să raporteze Consiliului cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul privind cererea de aderare.

Negocieri de aderare

În noiembrie 2023, Comisia Europeană a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. În decembrie 2023, liderii UE au decis deschiderea acestor negocieri și au invitat Consiliul UE să adopte cadrul de negociere, după îndeplinirea etapelor prevăzute în raportul Comisiei din 8 noiembrie 2023.

În conformitate cu metodologia revizuită de extindere, Consiliul UE a aprobat cadrul de negociere pe 21 iunie 2024, iar patru zile mai târziu a avut loc prima conferință interguvernamentală UE–Moldova, care a marcat deschiderea oficială a negocierilor de aderare.

Negocierile de aderare au loc în cadrul conferințelor interguvernamentale (numite și „conferințe de aderare”) între miniștrii și ambasadorii statelor membre ale UE și țara candidată. Aceste negocieri vizează ansamblul drepturilor și legislației comune ale Uniunii Europene („acquis-ul comunitar”) și sunt împărțite în capitole sau clustere de capitole, care acoperă diferite domenii de politici publice. Conferințele de aderare pot avea loc la nivel ministerial sau la nivel de adjuncți.

Revizuirea anuală a progresului

În fiecare an, Consiliul Uniunii Europene evaluează progresul realizat de fiecare dintre statele candidate și partenerii UE, inclusiv Republica Moldova, pe parcursul lor european.

La 16 decembrie 2025, președinția daneză a Consiliului UE a emis concluzii care au fost susținute politic de 26 dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Aderarea Republicii Moldova la UE, condiționată de finalizarea negocierilor până în 2028

Republica Moldova își menține obiectivul de a deveni stat membru al Uniunii Europene până în anul 2030, însă pentru respectarea acestui termen este esențial ca negocierile de aderare să fie finalizate până în 2027–2028, iar tratatul să fie semnat cel târziu în 2028.