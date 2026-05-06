FOTO Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova-UE solicită deschiderea negocierilor de aderare, pe toate clusterele, până la sfârșitul anului 2026

Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova-UE solicită deschiderea negocierilor de aderare, pe toate clusterele, până la sfârșitul anului 2026. Apelul către Consiliul Uniunii Europene se regăsește în Declarația adoptată la reuniunea desfășurată pe 5 mai la Bruxelles.

Membrii Comitetului subliniază că aderarea R. Moldova ar contribui la „consolidarea păcii, securității, stabilității și prosperității, precum și la reziliența democratică în spațiul european”, arată un comunicat al Parlamentului.

„Deschiderea oficială a negocierilor de aderare ar confirma recunoașterea de către Uniunea Europeană a realizărilor R. Moldova și ar consolida credibilitatea procesului de extindere”, se arată în declarație.

Totodată, Comitetul Parlamentar de Asociere evidențiază „progresele semnificative înregistrate de R. Moldova în procesul de aderare, derulat cu o viteză record, și confirmă eforturile autorităților privind implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul UE”. Totodată, în declarație se menționează despre finalizarea a 24 de etape de reformă din cadrul Planului de creștere al UE, ceea ce reprezintă „cea mai ridicată rată de îndeplinire a angajamentelor dintre țările candidate”.

De asemenea, potrivit Parlamentului, documentul apreciază sprijinul financiar și tehnic continuu al Uniunii Europene, inclusiv fondurile suplimentare destinate reformei justiției: cinci milioane de euro pentru extinderea procesului de vetting al judecătorilor și patru milioane de euro pentru proiectul e-Justiție, care va accelera digitalizarea sistemului judiciar.

În secțiunea dedicată securității R. Moldova, Comitetul condamnă incursiunile repetate ale dronelor și rachetelor rusești în spațiul aerian al țării și solicită „consolidarea cooperării cu UE în domeniile apărării aeriene, supravegherii și rezilienței în fața amenințărilor hibride și asimetrice”.

Membrii Comitetului solicită, totodată, „sprijin continuu pentru dezvoltarea interconexiunilor energetice, diversificarea rutelor de aprovizionare și protejarea infrastructurii critice”. Parlamentarii salută intenția Guvernului de a finaliza cele trei linii de înaltă tensiune și de a le pune în funcțiune cât mai curând.

De asemenea, declarația apreciază decizia Parlamentului Republicii Moldova din 2 aprilie 2026 de a denunța Acordul de instituire a Comunității Statelor Independente (CSI), considerând-o „un pas important în distanțarea de cadrul CSI și de acordurile conexe, care marchează o schimbare geopolitică semnificativă”.

Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova-U este forumul parlamentar al Acordului de Asociere UE – Republica Moldova, format din membri ai Parlamentului R. Moldova și ai Parlamentului European, care se reunesc de două ori pe an, alternativ la Chișinău și Bruxelles.