Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, numiți viceprimari. Anterior, candidaturile celor doi nu au întrunit numărul necesar de voturi în CMC

Primarul General, Ion Ceban, va semna pe 9 martie dispoziția pentru numirea Olesei Pșenițchi și a lui Victor Pruteanu în funcțiile de viceprimari. Anunțul a fost făcut chiar de edilul capitalei în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din aceeași zi.

Olesea Pșenițchi va fi responsabilă de domeniul finanțelor, iar Victor Pruteanu – de domeniul social.

Candidaturile celor doi au fost propuse pentru prima dată în noiembrie 2025, de către primarul Ion Ceban. Atunci ei nu au întrunit însă numărul necesar de voturi pentru a fi aleși. Cei doi candidați au obținut doar 17 voturi „pentru” din cele 26 necesare. În favoarea lor au votat consilierii Partidului Mișcarea Alternativă (MAN) Națională, din care fac parte, și trei consilieri independenți. Fracțiunea Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) s-a abținut, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a votat „contra”, potrivit sursei citate.

„Este prerogativa primarului să facă acest lucru, pentru a putea lucra în continuare. Activitatea și domeniile nu pot fi blocate, lucrul trebuie să se desfășoare”, a explicat Ceban motivul pentru care a revenit la candidaturile celor doi.

Conform legislației, viceprimarul este ales la propunerea primarului general prin decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în funcția de viceprimar a candidaturii propuse este exclus de pe ordinea de zi la două şedinţe consecutive de către Consiliul Municipal sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la două şedinţe consecutive, primarul general numește viceprimarul prin dispoziție, care se aduce la cunoștința Consiliului Municipal.

Așadar, Chișinăul va avea din nou patru viceprimari în funcție, așa cum a fost în ultimii șase ani.

Pruteanu este consilier în Cabinetul primarului, iar Psenițchi ocupă funcția de șefă a Direcției generale Finanțe.

Candidatura lui Pruteanu a stârnit nelămuriri printre consilierii PAS. Dumitru Ivanov a solicitat primarului detalii despre portofoliul pe care îl va gestiona ca viceprimar și despre atribuțiile sale actuale în cadrul Cabinetului primarului.