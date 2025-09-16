Ofensiva terestră israeliană în oraşul Gaza a început. Armata atacă oraşul cu avioane de luptă, artilerie, tancuri şi drone

Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, 15 septembrie, după ce presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă, scrie Axios.

Forţele aeriene israeliene au efectuat atacuri aeriene masive în oraşul Gaza. La scurt timp după aceea, tancurile israeliene au intrat în oraş, potrivit relatărilor presei palestiniene din Gaza.

Operaţiunea reprezintă o escaladare a războiului care durează de aproape doi ani şi se preconizează că va creşte numărul victimelor şi va agrava catastrofa umanitară din enclavă, notează Axios.

Şefii de securitate ai Israelului – şeful Statului Major al IDF, Eyal Zamir, şi şefii Mossad, Shin Bet şi serviciilor de informaţii militare – l-au sfătuit pe premierul Benjamin Netanyahu să nu lanseze operaţiunea. Ei au avertizat că aceasta ar putea pune în pericol viaţa ostaticilor israelieni încă deţinuţi în Gaza, ar duce la pierderi grele în rândul IDF şi nu ar reuşi să destrame Hamas, scrie Axios.

Ofensiva israeliană a început la câteva ore după ce secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu şi cu membri ai cabinetului său, în timp ce Rubio participa la o ceremonie a unui grup de colonişti într-un tunel sub satul palestinian Silwan din Ierusalimul de Est, la mică distanţă de Moscheea Al-Aqsa, potrivit Axios.

„Trebuie să ne amintim cu cine avem de-a face aici — şi anume cu un grup de oameni care şi-au dedicat viaţa violenţei şi barbariei”, a declarat Rubio într-o conferinţă de presă cu Netanyahu. „Şi când te confrunţi cu această realitate dură, oricât de mult ne-am dori să existe o cale paşnică, diplomatică, de a o încheia – şi vom continua să explorăm şi să ne dedicăm acestui lucru – trebuie să fim pregătiţi şi pentru posibilitatea ca acest lucru să nu se întâmple”, a spus Rubio.

Axios mai scrie, citând doi oficiali israelieni, că Rubio i-a spus lui Netanyahu că administraţia Trump susţine operaţiunea terestră, dar doreşte ca aceasta să fie implementată rapid şi să se încheie cât mai curând posibil. „Rubio nu a pus frână operaţiunii terestre”, a declarat un înalt oficial israelian.

Un oficial american a confirmat că administraţia Trump nu va opri Israelul şi îi permite să ia propriile decizii cu privire la războiul din Gaza. „Nu este războiul lui Trump, este războiul lui Bibi, şi el va fi responsabil pentru orice se va întâmpla în continuare”, a declarat oficialul american.

În timp ce tancurile israeliene intrau în oraşul Gaza, Trump a avertizat Hamas să nu le facă rău celor 20 de ostatici israelieni pe care îi ţine încă în captivitate. Trump s-a referit la un reportaj al postului public israelian KAN, potrivit căruia Hamas a mutat ostaticii la suprafaţă pentru a-i folosi ca scuturi umane împotriva ofensivei terestre a Israelului.

Forumul Familiilor Ostaticilor a emis o declaraţie în care avertizează că decizia lui Netanyahu de a lansa ofensiva terestră pune în pericol ostaticii. „A 710-a noapte în Gaza ar putea fi ultima noapte din viaţa ostaticilor care abia supravieţuiesc şi ultima noapte în care se mai pot localiza şi repatria cadavrele pentru o înmormântare adecvată. Prim-ministrul alege în mod conştient să-i sacrifice pe altarul considerentelor politice, ignorând complet poziţia şefului de stat major şi a autorităţilor de securitate”, au subliniat familiile.