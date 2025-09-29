Observatorii internaționali, despre alegerile parlamentare: „Ziua alegerilor a fost fără probleme și evaluată pozitiv în marea majoritate a secțiilor de votare observate”

Alegerile parlamentare din R. Moldova au fost competitive și au oferit alegătorilor o alegere clară între alternativele politice, dar procesul a fost marcat de cazuri grave de interferență străină, finanțare ilegală, atacuri cibernetice și dezinformare pe scară largă, în ciuda eforturilor autorităților de a răspunde, au declarat observatorii internaționali ai OSCE într-un comunicat publicat pe 29 septembrie.

Misiunea comună de observare a Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunării Parlamentare OSCE (AP OSCE), Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentului European (PE) a constatat că cadrul juridic oferă o bază solidă pentru organizarea de alegeri democratice în conformitate cu standardele internaționale.

„O lege recentă a introdus îmbunătățiri cheie, inclusiv definiții mai clare ale corupției electorale, pedepse mai dure și o mai bună reglementare a finanțării campaniilor. Cu toate acestea, modificările frecvente ale legii, în special cu puțin timp înainte de aceste alegeri, au subminat implementarea eficientă, precum și certitudinea juridică”, potrivit unui comunicat al OSCE.

„Alegerile parlamentare de ieri din Moldova au demonstrat un nivel ridicat de angajament față de democrație, în contextul unor amenințări hibride fără precedent venite din partea Rusiei”, a declarat Paula Cardoso, coordonator special și lider al observatorilor pe termen scurt ai OSCE.

„De la finanțarea ilicită canalizată prin rețele obscure, la campanii de dezinformare neobosite care erodează încrederea publicului și incidente de securitate cibernetică obraznice, menite să semene haos, aceste tactici au urmărit manipularea democrației și suveranității Moldovei. Cu toate acestea, tenacitatea democratică a națiunii a prevalat și a contribuit la asigurarea integrității votului”, a mai adăugat coordonatoarea OSCE.

Potrivit remarcilor făcute de membrii OSCE, aceste alegeri au avut loc pe fondul unor atacuri hibride fără precedent, inclusiv finanțare ilegală și dezinformare, precum și atacuri cibernetice, pe fondul unei profunde polarizări politice privind orientarea geopolitică a țării. În acest context, autoritățile electorale s-au pregătit profesional pentru alegeri și au fost transparente în activitatea lor la toate nivelurile. A existat o încredere ridicată în competența și eficiența lor. Cu toate acestea, o serie de decizii luate pe criterii partizane cu privire la anumite probleme controversate au pus sub semnul întrebării imparțialitatea și independența lor, spun observatorii.

„Ziua alegerilor a fost fără probleme și evaluată pozitiv în marea majoritate a secțiilor de votare observate”, se mai atestă în comunicatul misiunii de observare.

Disputele electorale au fost, în general, gestionate eficient, dar unele decizii judecătorești au demonstrat interpretări variate ale noii legislații care afectează eligibilitatea partidelor.

„Aceste alegeri au arătat că nici măcar interferențele străine fără precedent și dezinformarea coordonată nu pot deraia calea europeană a Moldovei, aprobată anul trecut. Felicităm autoritățile electorale pentru un proces bine condus și poporul moldovean pentru participarea lor calmă și civică”, a comentat Chris Said, șeful delegației PACE.

În perioada premergătoare alegerilor, rețele de conturi care foloseau uneori videoclipuri generate de inteligență artificială, ferme de trolli și boți automatizați răspândeau narațiuni manipulatoare pe rețelele sociale. În timp ce autoritățile și-au intensificat eforturile de a contracara această dezinformare Informații, prevalența sa a avut un efect negativ asupra campaniei electorale. Răspunsul platformelor însele la notificările primite de la autoritățile statului și organizațiile societății civile a fost considerat inadecvat.

„În fața campaniilor de dezinformare susținute, a atacurilor cibernetice și a altor elemente de război hibrid provenite din Rusia, Moldova a fost vizată activ în eforturile de a submina instituțiile sale. În ciuda acestor provocări, angajamentul ferm al țării față de transparență și măsurile proactive luate de autoritățile și cetățenii săi au fost esențiale pentru păstrarea integrității procesului electoral. Acest lucru subliniază necesitatea unei vigilențe continue și a unei protecții solide a principiilor democratice”, a declarat Linnéa Wickman, șefa delegației AP OSCE.

Din păcate, observatorii au auzit numeroase relatări despre intimidarea și hărțuirea jurnaliștilor. Deși mass-media le-a oferit candidaților numeroase oportunități de a-și prezenta opiniile și opiniile prin intermediul unei varietăți de formate, acoperirea partizană din unele instituții media și reportajele investigative sau analitice limitate au împiedicat alegătorii să ia o decizie în cunoștință de cauză în ziua alegerilor.

„În ziua alegerilor, am observat un proces electoral desfășurat fără probleme și fără nereguli notabile. Acest lucru poate fi atribuit nivelului ridicat de competență demonstrat de personalul electoral, majoritatea fiind femei care și-au îndeplinit atribuțiile profesional”, a declarat Michael Gahler, șeful delegației PE.

„Autoritățile electorale au fost profesioniste și eficiente. Cu toate acestea, diviziunile politice profunde din societatea moldovenească nu numai că au marcat campania, dar s-au reflectat uneori și în procesul decizional al autorităților electorale”, a declarat Jillian Stirk, care conduce misiunea de observare a alegerilor a ODIHR.