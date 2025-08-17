O tânără și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs la Strășeni

Poliția stabilește circumstanțele unui accident rutier, produs astăzi, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău–Ungheni, cu implicarea a două unități de transport și soldat cu victime.

O femeie de 24 de ani, aflată la volanul unei Toyota Auris, preliminar ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, fiind tamponată lateral de un Mercedes Sprinter, condus de un tânăr de 20 de ani.

„În urma impactului, șoferița din Toyota a fost transportată la spital, unde ulterior a decedat, iar un tânăr de 18 ani, pasager din Mercedes, a suferit traumatisme și se află sub supraveghere medicală”, anunță Poliția.

Șoferul Mercedesului a fost testat la alcool, rezultatul fiind negativ. La fața locului au intervenit polițiștii și echipajele medicale. Toate circumstanțele accidentului sunt în curs de investigare.