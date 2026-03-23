O prezentatoare TV din Rusia a fost condamnată la opt ani de închisoare pentru postări despre Bucea, jafuri comise de soldații ruși și violul femeilor ucrainene

Prezentatoarea postului rus Dozhd TV, Valeria Ratnikova, a fost condamnată la opt ani de închisoare pentru postări despre Bucea, jafuri comise de soldați ruși și violul femeilor ucrainene. Parchetul rus a solicitat pedeapsa într-un caz care implică „falsuri militare”, potrivit Mediazona.

După cum a scris jurnalista, dosarul împotriva ei a fost deschis în iulie 2025 pentru patru postări pe un canal de Telegram.

„Putin nu are nevoie de un motiv pentru a bombarda; a atacat Ucraina fără motiv, a organizat Bucea, Mariupol, Izyum și multe alte nume, din păcate, acum cunoscute”, a scris jurnalista într-una dintre postările sale.

În alte postări, ea a comentat despre violarea femeilor ucrainene de către soldații ruși, a scris despre jafuri comise de soldații ruși, făcând trimitere la o anchetă NYT privind ceea ce s-a întâmplat în Bucea.

„Dezbaterea publică poate include diferite puncte de vedere și diferite evaluări ale evenimentelor. Altfel, libertatea de exprimare se transformă într-o obligație de a repeta doar versiunea oficială”, a declarat avocatul jurnalistei Alan Kachmazov, în timpul procesului.

Potrivit acestuia, Ratnikova nu își recunoaște vinovăția și respinge vehement acuzațiile. Avocatul a menționat că Ratnikova își făcea treaba de jurnalistă și, prin urmare, ar trebui achitată.

Alexander Shein și Sergei Obshchy au depus mărturii. După cum a scris jurnalista, mărturia lor în dosar „este repetată cuvânt cu cuvânt”.

Aceștia au afirmat că Ratnikova „răspândește intenționat informații false pentru a denigra acțiunile Forțelor Armate Ruse în ochii cetățenilor noștri, inducându-i în eroare cu privire la adevăratele obiective ale operațiunii militare speciale și seminând discordie în societatea noastră”. Aceiași martori au depus mărturie împotriva altor angajați ai postului rus Dozhd TV.

În septembrie anul trecut, prezentatoarea a fost plasată pe lista persoanelor căutate, iar în octombrie, Ratnikova și Ekaterina Kotrikadze, șefa serviciului de știri al Dozhd TV, au fost arestate în lipsă.