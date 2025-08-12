O parte din drumul Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești va fi reabilitat

Peste 40 de kilometri din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești vor fi reabilitați, potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Lucrările au o valoare totală de 57,1 milioane de euro și sunt preconizate pentru următorii trei ani.

Sectorul de drum începe în orașul Cantemir (la sensul giratoriu de la km 83+025), și continuă până la intrarea în municipiul Cahul (la km 124+769), traversând satele Gotești, Chircani, Cucoara, Zîrnești și Roșu.

„Modernizarea acestuia va îmbunătăți siguranța și confortul traficului pentru locuitorii celor cinci localități și va asigura o conexiune mai rapidă cu punctul de frontieră Giurgiulești și coridoarele de transport europene”, potrivit MIDR.

Pe 12 august, Administrația Națională a Drumurilor a semnat contractul de finanțare cu compania care va executa lucrările de reabilitare, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea.

„În următorii trei ani, drumul va fi reconstruit și lărgit, vor fi amenajate accesele către terenurile agricole și intersecțiilor minore, construite trotuare și instalat iluminatul stradal intravilan și în intersecții. Proiectul mai prevede, construcția zidului de sprijin, a sistemului de drenaj subteran, consolidarea pantelor, construcția podurilor”, anunță responsabilii.

De asemenea, va fi amenajat sistemul de evacuare a apelor prin construcția podețelor, rigolelor consolidate cu beton și șanțurilor, dar și reamenajate unele utilități, cum ar fi linii electrice, linii de comunicații, canalizare subterană, conducte de apă și gaze.

Lucrările sunt finanțate de Banca Europeană pentru Investiții și au o valoare totală de 57,1 milioane de euro.