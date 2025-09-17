O nouă avertizare meteo: „Se prevăd intensificări ale vântului”

Serviciul Hidrometeorologic de Stat din R. Moldova (SHS) a emis cod galben de intensificări ale vântului pentru 18 septembrie. Potrivit instituției, intervalul de acțiune este între 6:00 și 18:00.

„Se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 m/s”, avertizează meteorologii de la SHS.

Codul galben vizează întreg teritoriul R. Moldova.

Foto. SHS

Anterior, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ploi puternice pentru ziua de 17 septembrie, orele 05:00 – 17:00.

„În zonele vizate vor cădea ploi puternice, iar prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–30 l/m²”, precizează meteorologii.