O femeie din Cahul, ținta escrocilor: a pierdut 460 de mii de lei obținuți din vânzarea unui apartament. 19 cazuri de escrocherii telefonice, înregistrate în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, oamenii legii au înregistrat 19 cazuri de escrocherii telefonice, cu un prejudiciu de peste două milioane de lei. Cea mai mare sumă pierdută a fost de 460 de mii de lei, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat.

O femeie de 76 de ani din Cahul a fost convinsă de pretinși „juriști” să transfere banii, după ce și-a vândut apartamentul.

„Alte 412 tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. Cele mai frecvente scenarii ale escrocilor: verificarea conturilor bancare, blocarea fraudelor, protejarea economiilor și investiții profitabile.

Poliția recomandă să nu oferiți date bancare sau coduri de confirmare și să anunțați imediat autoritățile în caz de suspiciuni”, menționează Inspectoratul.

Escrocii utilizează diverse identități false, pretinzând că sunt:

angajați ai instituțiilor de drept;

reprezentanți ai instituțiilor bancare;

angajați ai SIS;

inspectori ai Serviciului Fiscal de Stat;

reprezentanți ai companiilor de telecomunicații;

curieri ai serviciilor poștale.

Oamenii legii au avertizat în repetate de rânduri: „Persoanele care vă telefonează pot folosi diferite pretexte pentru a obține date personale sau bancare, prin apeluri insistente sau mesaje SMS cu coduri de verificare. După ce primiți un cod prin SMS, escrocii revin cu apeluri și încearcă să vă convingă să le oferiți informații confidențiale. În acest mod, puteți pierde sume importante de bani. Vă îndemnăm să rămâneți prudenți și să discutați cu părinții, bunicii și apropiații despre aceste metode de înșelătorie”, se arată în comunicat.

Anterior, IGP a informat că mai mulți cetățeni au fost contactați prin apeluri și mesaje, de persoane care pretind a fi angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor și ai companiilor Moldcell și Premier Energy sau curieri. Poliția a avertizat că acestea sunt scheme de escrocherie.