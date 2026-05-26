MEC prezintă reforma „Restart în educație”: Vor fi înființate Agenții Teritoriale pentru Educație, care vor prelua o parte din atribuțiile direcțiilor raionale și municipale de educație

Modul în care sunt administrate școlile din R. Moldova ar putea fi modificat în cadrul unei reforme ample propuse de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Reforma „Restart în educație” prevede înființarea Agențiilor Teritoriale pentru Educație (ATE), structuri subordonate direct ministerului, care vor prelua o parte din atribuțiile direcțiilor raionale și municipale de educație, tineret și sport, se arată într-un comunicat.

Ministrul Dan Perciun a declarat marți, 26 mai, în cadrul unei conferințe de presă, că reforma este necesară pentru a reduce diferențele mari dintre raioane și municipii în ceea ce privește calitatea educației și accesul elevilor la servicii educaționale.

„Actualul sistem este fragmentat administrativ, are capacități inegale la nivel local și creează vulnerabilități în ceea ce privește uniformitatea și transparența unor procese administrative din școli.

Agențiile Teritoriale pentru Educație vor administra rețeaua școlară, vor fi responsabile de selectarea și evaluarea directorilor, de monitorizarea calității educației, de gestionarea infrastructurii și transportului școlar, precum și de implementarea măsurilor privind incluziunea, siguranța școlară și digitalizarea proceselor administrative”, potrivit comunicatului.

Reforma prevede și delimitarea clară a responsabilităților instituționale. Învățământul general va fi administrat prin ATE, în timp ce educația timpurie și învățământul extrașcolar vor rămâne în competența autorităților publice locale.

În prezent, MEC elaborează politicile educaționale și stabilește standardele naționale, însă administrarea școlilor este realizată de direcțiile raionale și municipale de educație aflate în subordinea consiliilor locale. Potrivit ministrului, acest model a generat diferențe semnificative între raioane și municipii atât în ceea ce privește rezultatele elevilor, cât și capacitatea de implementare a politicilor educaționale.

„Prin această reformă, ne propunem să construim un sistem educațional mai echitabil și mai profesionist. Astăzi, calitatea educației diferă prea mult de la un raion la altul. Noua structură ne va permite să aplicăm uniform standardele de calitate, să consolidăm sprijinul pentru școli și să reducem influența politică asupra unor procese importante precum numirea directorilor sau prioritizarea investițiilor”, a declarat Dan Perciun.

Datele analizate de MEC arată că actuala formă de administrare a școlilor generează diferențe semnificative în ceea ce privește rezultatele elevilor.

„De exemplu, la testarea națională la matematică în clasa a IV-a, ponderea elevilor care au obținut calificativul „Foarte bine” este de 50,8% în unele raioane, și de doar 21,8% – în altele. La examenul de bacalaureat, media generală diferă între raioane de la 6,64 până la 7,61”, potrivit MEC.

Reforma este argumentată și prin problemele de stabilitate a conducerii școlii. În actualul sistem, mulți directori activează perioade îndelungate în regim de interimat, iar deciziile administrative importante – precum organizarea concursurilor pentru funcțiile de conducere, gestionarea rețelei școlare sau prioritizarea investițiilor – sunt influențate diferit de la un raion la altul.

Dan Perciun susține că aceste situații afectează continuitatea managementului școlar și capacitatea directorilor de a dezvolta instituțiile pe termen lung.

„Reforma urmărește introducerea unor reguli uniforme și mai transparente pentru selectarea și evaluarea managerilor școlari, astfel încât directorii să beneficieze de mai multă stabilitate și independență profesională, iar școlile să fie administrate după aceleași standarde la nivel național”, a menționat ministrul Educației.

Potrivit ministrului, „Restart în educație” va asigura și consolidarea capacităților administrative ale structurilor teritoriale de educație. Salariile actuale din direcțiile de învățământ sunt necompetitive în raport cu responsabilitățile funcțiilor și generează deficit de personal și dificultăți în atragerea specialiștilor în domenii precum management, finanțe, digitalizare, achiziții sau analiza datelor.

În prezent, în medie, doar circa 70% din funcții sunt ocupate, iar în unele cazuri un singur specialist gestionează simultan un număr foarte mare de instituții și elevi.

Astfel, probleme precum bullyingul, incluziunea copiilor cu CES, absenteismul școlar și siguranța elevilor sunt gestionate diferit de la un raion la altul. În timp ce în unele raioane și municipii există echipe administrative mai bine consolidate și mecanisme mai eficiente de colaborare între școli, specialiști și autorități, în altele instituțiile se confruntă cu deficit de personal, suprasolicitarea specialiștilor și resurse administrative limitate.

„Aceste realități pot influența atât viteza de reacție în situații de risc, cât și accesul elevilor la servicii de sprijin educațional, psihologic și de incluziune. Diferențele existente afectează în special copiii din grupurile vulnerabile, elevii cu cerințe educaționale speciale și școlile din comunitățile mici sau cu resurse administrative reduse”, a spus ministrul.

Reforma prevede consolidarea echipelor administrative din cadrul Agențiilor Teritoriale pentru Educație și creșterea atractivității salariale, astfel încât acestea să poată asigura implementarea uniformă a politicilor educaționale și sprijin eficient pentru școli.