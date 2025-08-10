O femeie a fost omorâtă și aruncată în fântână în Telenești. Suspectul a fost reținut

O femeie de 50 de ani a fost ucisă, apoi aruncată în fântână de un bărbat de 46 de ani în Telenești, anunță duminică, 10 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Poliția precizează că investighează circumstanțele omorului care a avut loc vineri, 8 august, în raionul Telenești. Suspectul a fost reținut.

„Conform rezultatelor preliminare ale anchetei, femeia, domiciliată în municipiul Chișinău, s-a deplasat la sediul unei întreprinderi agricole din raionul Telenești, unde activa și unde suspecta anumite ilegalitǎți. Aceasta îl suspecta pe un alt angajat al întreprinderii, bărbat de 46 de ani, de anumite sustrageri de pe teritoriul întreprinderii”, a scris IGP.

Astfel, între cei doi s-a iscat un conflict, care a degenerat într-o altercație, suspectul aplicându-i victimei multiple lovituri cu un topor.

Ulterior, bărbatul a aruncat corpul neînsuflețit al femeii într-o fântână din extravilanul localitatii, iar mașina victimei a abandonat-o într-o zonă forestieră din apropierea satului.