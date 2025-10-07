Ion Ceban cere ministrei de Externe din România daune morale de un leu pentru „defăimare”

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe Oana Țoiu, ministra de Externe a României. În acțiune, consultată de G4Media.ro, reclamantul îi cere lui Țoiu daune morale de 1 leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa publice decizia, pe cheltuiala sa, într-un ziar cu acoperire națională.

Ion Ceban a susținut că Oana Țoiu, ministra de externe a României, l-a defăimat într-un interviu din iulie, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicție de a intra pe teritoriul țării noastre și în Spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea României ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. Oana Țoiu nu a răspuns jurnaliștilor la o solicitare de a comenta demersul lui Ion Ceban.

În paralel, tot în această perioadă, primarul Chișinăului a mai deschis alte trei procese în tentativa de a suspenda efectele deciziei de interdicție sau de a o anula, dar a pierdut deja, pe fond, unul dintre acestea.

Ion Ceban și alți doi cetățeni ai R. Moldova, interziși în România „din motive de siguranță națională"

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, nu mai are voie să intre în România. Acestuia i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar și în tot spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de surse oficiale din România pe 9 iulie.

Ion Ceban a debutat în politică alături de Partidul Comuniștilor din R. Moldova (PCRM), formațiune de centru-stânga, cunoscută pentru promovarea apropierii de Federația Rusă.

În 2011, alături de PCRM, Ion Ceban devenea pentru prima dată deputat. La scurt timp, ajunge să fie unul dintre fruntașii protestelor organizate de PCRM împotriva Alianței pentru Integrare Europeană. „Noi cu toții spunem: Jos alianța!”, striga Ceban în 2012 de pe scena instalată în Piața Marii Adunări Naționale de către comuniști.

Câteva luni mai târziu, Ceban anunța că părăsește PCRM-ul lui Vladimir Voronin pentru a adera la PSRM-ul lui Igor Dodon, disociat și el de comuniști cu doar câteva luni înainte, dar nu renunță la ideea de a „distruge Alianța pentru integrare europeană”.

Socialistul Ceban a continuat să fie lider al manifestațiilor anti-aderare la UE. În 2014, coordonând un protest la Bruxelles, în fața sediului Comisiei Europene, Ceban dădea asigurări: „Nu-mi convine semnarea Acordului de asociere cu UE. Moldova vrea în Uniunea Vamală.”

