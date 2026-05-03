O companie aeriană din SUA își încetează activitatea, fiind prima victimă a războiului din Iran din industrie

Compania aeriană low-cost Spirit Airlines, aflată în faliment, și-a încetat activitatea sâmbătă, 2 mai, fiind prima victimă a industriei legate de războiul din Iran, după ce nu a reușit să obțină sprijinul creditorilor pentru un plan de salvare, scrie Reuters.

Prăbușirea companiei aeriene, în urma dublării prețurilor la combustibilul pentru avioane în timpul războiului cu Iranul, care durează de două luni, va costa mii de locuri de muncă. Este o lovitură pentru președintele Donald Trump, care propusese 500 de milioane de dolari pentru a salva Spirit, în ciuda opoziției unora dintre cei mai apropiați consilieri ai săi și a multor republicani din Congres.

„Niciun transportator american de dimensiunea Spirit – care a reprezentat la un moment dat 5% din zborurile din SUA – nu a intrat în lichidare în ultimele două decenii. Spirit a contribuit la menținerea tarifelor la un nivel mai scăzut pe piețele unde concura cu transportatorii majori”, potrivit Reuters.

O ședință a consiliului de administrație al Spirit s-a încheiat fără un acord de salvare a companiei, a declarat vineri seara, 1 mai, pentru Reuters o persoană apropiată discuțiilor.

„Din păcate, în ciuda eforturilor companiei, creșterea semnificativă a prețurilor petrolului și alte presiuni asupra afacerii au afectat în mod semnificativ perspectivele financiare ale Spirit”, a declarat Spirit într-un comunicat în care a anunțat „o încetare ordonată a operațiunilor”.

Toate zborurile au fost anulate, se arată în comunicat, care le-a cerut pasagerilor să nu se prezinte la aeroport.

Conform datelor furnizate de firma de analiză în domeniul aviației Cirium, Spirit avea programate 4119 zboruri interne între 1 și 15 mai, oferind 809 638 de locuri.

Companiile aeriene din întreaga lume se confruntă cu o creștere vertiginoasă a prețurilor la combustibilul pentru avioane, de când atacurile SUA și Israelului asupra Iranului au perturbat traficul prin Strâmtoarea Ormuz, în cea mai gravă criză cu care s-a confruntat industria transportului aerian de la pandemia de COVID-19. Spirit se confrunta deja cu dificultăți în a înregistra profit înainte de șocul prețurilor la combustibil.