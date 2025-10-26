Numele viitorului ministru al Justiției. Absolvent al Academiei FBI, cu 17 ani de experiență în structurile MAI

Instruit la Academia Federală de Investigații a FBI (Statele Unite ale Americii), Vladislav Cojuhari va migra din funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne în cea de ministru al Justiției, în viitorul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Informația a fost oferită de surse ale Ziarului de Gardă.

Absolvent al Academiei Federale de Investigații a FBI

Licențiat în drept la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, Cojuhari s-a specializat în drept penal după ce a făcut studii masterale la aceeași instituție.

Potrivit informațiilor disponibile în spațiul public, Cojuhari a continuat procesul de instruire în cadrul altor două instituții de învățământ din străinătate. Între 2011 și 2012 s-a format în domeniul analizei informațiilor, la Școala Națională de Cercetări, Bruxelles, Belgia. În 2017, Cojuhari absolvește Academia Federală de Investigații a FBI din Statele Unite ale Americii, specialitatea – analiza informațiilor, leadership și combaterea terorismului.

17 ani în structurile MAI

Din 2008 până în 2023, Cojuhari a ocupat succesiv diverse funcții în structurile Ministerului Afacerilor Interne: de la inspector superior la șef de secție.

Între 2023 și 2024, a ocupat funcția de secretar general adjunct al Ministerului, părăsind fotoliului pentru cel de secretar general al instituției, unde a activat până la expirarea mandatului Guvernului Recean.

Venituri salariale de un milion de lei în 2024

Potrivit Declarației sale de avere și interese personale, în 2024, familia lui Vladislav Cojuhari a avut venituri salariale de circa un milion de lei.

Familia deține în proprietate un apartament de 61 de metri pătrați, obținut printr-un contract de investiții ce datează din 2016, în sumă de aproape 29 de mii de euro. Iar la capitolul bunuri mobile, Cojuhari a trecut un Ford fabricat în 2013 și procurat în 2023 cu 300 de mii de lei.

Din 2016, familia Cojuhari datorează 30 de mii de euro unei persoane nerezidente, sumă pe care se obligă să o returneze până în 2030. Alți 300 de mii de lei a luat în împrumut în 2023 de la o bancă moldovenească și se obligă să-i returneze până în 2028.